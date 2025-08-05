為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    清潔隊、志工2天清除民宅近7公噸垃圾 桃市擬訂自治條例整合作業

    桃園市中壢區一處民宅堆滿資收物，桃市府聯合志工、清潔隊員清理，歷時2天清出近7公噸垃圾。（環保局提供）

    桃園市中壢區一處民宅堆滿資收物，桃市府聯合志工、清潔隊員清理，歷時2天清出近7公噸垃圾。（環保局提供）

    2025/08/05 09:40

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區1戶民宅，因弱勢住戶長期囤積回收物，導致周邊環境髒亂，影響鄰里生活，受限於現行法規，歷經數月協調、溝通，終於擬定清理方案，桃市府社會局聯合環保局及多個單位展開清理行動，動員清潔隊與志工團隊近140人次，垃圾車4趟、資源回收車1趟，總計清除垃圾6.96公噸、資收物0.5公噸及大型家具0.7公噸，讓住戶居住環境煥然一新。

    參與清理行動的志工，除了中華上永好讚會（北五志工團）、復華里環保志工及社區志工，更有來自「The Gambian Community in Taiwan」的8位甘比亞籍志工，桃市府4日特別頒發感謝狀。

    環保局指出，該住戶為拾荒者，居住空間堆滿大量回收物，長期散發惡臭並滋生病媒蚊蟲，嚴重影響鄰里生活，去年底接獲民眾陳情以來，環保局多次前往勸導協調，並協助說明改善環境的必要性，然而受限於現行法規，無法強行進入私人住宅執行清理，經地方民意代表多次協調，最終由社會局整合環保局、衛生局、區公所、警察局、消防局、建管處及社區單位，擬定清理方案啟動清理行動。

    環境管理處張書豪處長表示，此次清理作業面臨空間狹小、通行困難等挑戰，部分大型物品甚至需以吊掛方式運出，再由清潔隊接手分類及運送，作業期間適逢酷暑，近10位清潔隊員即使遇到假日，仍主動加班支援、全程投入，讓行動順利完成。

    環保局表示，為避免類似事件一再發生，造成鄰里居民的困擾，市府目前也在研擬相關自治條例，明確界定並整合各局處的責任分工建立標準作業流程，提升行政效率與應變彈性。

    桃園市中壢區一處民宅堆滿資收物，桃市府聯合志工、清潔隊員清理。（環保局提供）

    桃園市中壢區一處民宅堆滿資收物，桃市府聯合志工、清潔隊員清理。（環保局提供）

    桃市府表揚參與清理行動的志工，除了中華上永好讚會（北五志工團）、復華里環保志工及社區志工，更有來自「The Gambian Community in Taiwan」的8位甘比亞籍志工。（桃市府提供）

    桃市府表揚參與清理行動的志工，除了中華上永好讚會（北五志工團）、復華里環保志工及社區志工，更有來自「The Gambian Community in Taiwan」的8位甘比亞籍志工。（桃市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播