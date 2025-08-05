清潔隊、志工2天清除民宅近7公噸垃圾 桃市擬訂自治條例整合作業

桃園市中壢區一處民宅堆滿資收物，桃市府聯合志工、清潔隊員清理，歷時2天清出近7公噸垃圾。（環保局提供）

2025/08/05 09:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區1戶民宅，因弱勢住戶長期囤積回收物，導致周邊環境髒亂，影響鄰里生活，受限於現行法規，歷經數月協調、溝通，終於擬定清理方案，桃市府社會局聯合環保局及多個單位展開清理行動，動員清潔隊與志工團隊近140人次，垃圾車4趟、資源回收車1趟，總計清除垃圾6.96公噸、資收物0.5公噸及大型家具0.7公噸，讓住戶居住環境煥然一新。

參與清理行動的志工，除了中華上永好讚會（北五志工團）、復華里環保志工及社區志工，更有來自「The Gambian Community in Taiwan」的8位甘比亞籍志工，桃市府4日特別頒發感謝狀。

請繼續往下閱讀...

環保局指出，該住戶為拾荒者，居住空間堆滿大量回收物，長期散發惡臭並滋生病媒蚊蟲，嚴重影響鄰里生活，去年底接獲民眾陳情以來，環保局多次前往勸導協調，並協助說明改善環境的必要性，然而受限於現行法規，無法強行進入私人住宅執行清理，經地方民意代表多次協調，最終由社會局整合環保局、衛生局、區公所、警察局、消防局、建管處及社區單位，擬定清理方案啟動清理行動。

環境管理處張書豪處長表示，此次清理作業面臨空間狹小、通行困難等挑戰，部分大型物品甚至需以吊掛方式運出，再由清潔隊接手分類及運送，作業期間適逢酷暑，近10位清潔隊員即使遇到假日，仍主動加班支援、全程投入，讓行動順利完成。

環保局表示，為避免類似事件一再發生，造成鄰里居民的困擾，市府目前也在研擬相關自治條例，明確界定並整合各局處的責任分工建立標準作業流程，提升行政效率與應變彈性。

桃園市中壢區一處民宅堆滿資收物，桃市府聯合志工、清潔隊員清理。（環保局提供）

桃市府表揚參與清理行動的志工，除了中華上永好讚會（北五志工團）、復華里環保志工及社區志工，更有來自「The Gambian Community in Taiwan」的8位甘比亞籍志工。（桃市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法