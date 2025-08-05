南部上空終於清空了！今起雨勢趨緩氣溫逐步升

今太平洋高壓逐漸西伸，隨著高壓勢力壟罩，氣溫也將逐步攀升。（資料照）

2025/08/05 09:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕持續逾一週的連日豪大雨，終於進入了尾聲，雷達回波圖可以看到南部上空終於清空了，今（5日）起太平洋高壓逐漸西伸，雖然中南部地區仍會有局部短暫陣雨，不過整體雨勢可以說是大幅趨緩，中部以北則要留意午後熱對流雷雨，而隨著高壓勢力壟罩，氣溫也將逐步攀升。

天氣風險公司分析師歐宗學指出，今中南部地區仍會有局部短暫陣雨，不過整體雨勢跟過去一週相比可以說是大幅趨緩，局部地區也有見到陽光的機會。北部、東半部地區上午多雲到晴，午後時段則要留意天氣變化，在殘餘較多水氣及熱力作用影響下，容易有旺盛的熱對流雲系發展帶來雷陣雨，傍晚至入夜之後天氣將很快恢復穩定。

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天氣好轉以後，氣溫也隨之攀升，中南部雲量稍多，白天高溫有機會來到31-32度，局部地區可能會再稍高一些，氣溫數字雖然不算特別高，但配合偏高的環境濕度，悶熱的感受可能會明顯許多。北部東半部天氣較好，因此陽光曝曬會更為明顯，氣溫相對更高，北部市區高溫可達34-36度，東半部也可達32-34度，配合高量至過量的紫外線，會有較高的熱傷害風險，戶外運動或工作仍要特別注意。

明（6日）起到週末期間，台灣附近大致都在太平洋高壓勢力邊緣，各地天氣轉為晴到多雲為主，午後時段仍要注意可能有熱對流雲系發展帶來局部雷陣雨，預估降雨熱區會較往山區附近集中，少數近山平地仍有受影響機會。天氣更好，氣溫就會更高，未來這幾天各地白天氣溫將進一步提高，高溫普遍可達32-34度，台北盆地、中南部內陸、花東縱谷地區等通風較差地區，更可達35-36度，進行戶外活動時務必要注意防曬及水分補充，以免中暑。

歐宗學提醒，雖然天氣好轉，但山區連日大雨過後土壤含水量高，邊坡狀況可能還未穩定，並且溪流河水流量大且混濁不清，建議仍暫勿前往山區及溪谷河床活動，如必須要通行山區道路，可先查詢道路管制狀況，通行時也要提高警覺。

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