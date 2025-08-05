內湖滯洪池變蜻蜓園區 「金瑞治水園區」種類占全台逾半數

「金瑞治水園區」以100%台灣製的疏伐木，作為「田嬰小屋」的主結構。（台北市水利處提供）

2025/08/05 09:18

〔記者何玉華／台北報導〕隱身在台北市內湖區金面山系山腳下的「金瑞治水園區」，去年底經台北市水利工程處重新改造，以100%台灣製造的疏伐木為主要結構，打造融入在地生態理念的「田嬰小屋」（蜻蜓的台語）後，生態調查已觀察到76種蜻蜓，成為台北市蜻蛉目昆蟲的重要分布熱點。

「金瑞治水園區」是內湖區的第2座滯洪池、台北市第一座「蜻蜓主題園區」，水利處表示， 水利處表示，根據長期委託執行的生態調查及內湖社大生態班的觀察紀錄，園區迄今已觀察到多達76種蜻蜓，佔台灣已知蜻蜓物種總數（161種）的近半數，展現了極高的物種多樣性與生態價值。

請繼續往下閱讀...

水利處表示，蜻蜓和豆娘在分類學上均屬於「蜻蛉目」昆蟲，兩者間的差異辨識，蜻蜓停下來時翅膀會「開飛機」向兩側平展，身體壯壯的，眼睛靠得比較近，甚至會黏在一起；豆娘則是瘦身版，停棲時翅膀會「合掌」併攏在背上，眼睛離得比較開，頭型像個小啞鈴。「蜻蛉目」昆蟲的生命周期與水域環境息息相關，牠們的寶寶（水蠆）都愛水，有水的地方就有牠們的蹤影。

水利處指出，根據累積的觀察經驗，夏季期間的上午8點到10點是黃金觀察時段，有很高的機會觀察到十餘種蜻蜓及豆娘。傍晚時分也有偏好在黃昏出沒的蜻蜓，像是森林性、飛行速度較快的晏蜓、夜遊蜻蜓、纖腰蜻蜓，牠們通常在入夜前2、3個小時開始活躍。園區觀察點位以園區入口處的林下水塘、滯洪池畔的石板步道為家。

「金瑞治水園區」已觀察到76種蜻蜓，佔台灣已知蜻蜓物種總數逾半。（台北市水利處提供）

「金瑞治水園區」已觀察到76種蜻蜓，佔台灣已知蜻蜓物種總數逾半。（台北市水利處提供）

「金瑞治水園區」以100%台灣製的疏伐木，作為「田嬰小屋」的主結構。（台北市水利處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法