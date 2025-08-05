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    「菇」掰了！雨下到分隔島「長菇」引朝聖 鳳山警方連夜摘光光

    高雄豪雨連炸鳳山區分隔島冒「綠褶菇」成打卡熱點，警方維護人車安全連夜移除。（民眾提供）

    高雄豪雨連炸鳳山區分隔島冒「綠褶菇」成打卡熱點，警方維護人車安全連夜移除。（民眾提供）

    2025/08/05 10:01

    首次上稿 09:21
    更新時間 10:01

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市豪雨連炸下到生菇，鳳山區鳳南路分隔島冒出「綠褶菇」吸睛，許多民眾穿越馬路直衝分隔島，拍照打卡險象環生，且大量民眾擠爆分隔島，影響人車通行安全，警方為維護人車安全，連夜摘除分隔島「綠褶菇」，網友PO文「菇菇半夜被移除了」。

    高雄市連日豪雨，市區道路分隔島、公園綠地冒出香菇，尤以鳳山區鳳仁路「綠褶菇」網路流傳，許多民眾為搶拍美照，不顧車輛通行，穿越馬路直衝分隔島，拍照打卡PO網，過程險象環生，且大量民眾擠爆分隔島，影響人車通行安全。

    鳳山警分局昨晚20時58分、21時51分、21時55分三度接獲民眾通報，指稱民眾圍觀拍照香菇，造成往來用路人安全，警方立即派遣巡邏網到場，勸戒用路人及現場守望。

    警方今天凌晨1時30分巡邏經過鳳南路，發現民眾仍聚集分隔島拍照打卡，嚴重影響人車通行及行車安全，警方立即勸戒圍觀拍照民衆離開，並認定該處交通秩序易生危害，有危害用路人安全之虞，有移除「綠褶菇」必要性，現場動手移除「綠褶菇」。

    鳳山分局呼籲民眾切勿好奇任意穿越馬路，造成人車通行安全。

    綠褶菇是台灣毒菇狀元，常在春、夏季雨後春筍般，整群從草地或灌叢冒出，菌褶成熟呈淡綠至綠褐色，民眾常誤食，市府請民眾勿採摘，以維護自身安全。

    網友PO文「菇菇半夜被移除了」。（民眾提供）

    網友PO文「菇菇半夜被移除了」。（民眾提供）

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