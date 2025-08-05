200歲大樟樹慘遭毒手！褐根病肆虐竹縣自然谷

自然谷環境保護公益信託基地內最具代表性、曾是攀木教室的近200歲大樟樹（中）也感染了褐根病。（記者黃美珠攝）

2025/08/05 09:17

〔記者黃美珠／新竹報導〕逢甲大學校樹因褐根病倒塌釀成死傷事件猶歷歷在目，同樣的隱憂在新竹縣自然谷環境保護公益信託基地也悄悄蒙上陰影，因為谷內褐根病也正肆虐著，已殺死至少5棵大樹，就連最具代表性、曾是攀木教室的近200歲大樟樹也慘遭毒手，谷主吳杰峯求助農業部林業試驗所博士傅春旭等，正進行抵禦病害的工事，積極搶救森林、保護國土。

去年11月，吳杰峯先是注意到谷內老樟樹下方的2棵陰香和1棵白匏子樹葉突然全部枯黃，他警覺這3棵樹的根部都出了問題，懷疑是褐根病搞的鬼！

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經採證向傅春旭確認後，他緊急會診周邊其他樹木，赫然發現附近不僅已有棵薯豆病倒在地，整個樹根都爛了。陰香和白匏子下方幾公尺遠也有2棵木瓜樹「確診」倒地死亡，而根系就緊鄰著陰香、白匏子的大樟樹，則是自然谷內第6棵發現染病卻還倖存的大樹。

吳杰峯為了救整片森林，首先就是立刻移除已死的病株，防範褐根病透過病樹的病根接觸傳染外，更防可以像「飛沫」傳染般，從已死病株身上空飄出去的病菌孢子向周邊其他樹木擴散傳染。

接下來吳杰峯跟其他志工們對染病的大樟樹先後做截肢和斷根「手術」，並清理和撿除大樟樹染病樹根周邊的鬚根，以移除病菌。

最後則是把直徑1公分以下，綿密且細小到難以移除的更小鬚根，連根帶土施藥殺菌，希望最後能順利看到大樟樹恢復康復，再度枝繁葉茂地屹立在自然谷的山頭守護一方大地。

自然谷環境保護公益信託基地內最具代表性、曾是攀木教室的近200歲大樟樹（中）也感染了褐根病。（記者黃美珠攝）

自然谷谷主吳杰峯檢視大樟樹的根，確認已經感染了褐根病。（記者黃美珠攝）

自然谷谷主吳杰峯說，檢視後確認，大樟樹的樹根感染了褐根病。（記者黃美珠攝）

自然谷主吳杰峯正把直徑1公分以下，綿密且細小到難以移除的更小鬚根，連根帶土進行施藥殺菌。（記者黃美珠攝）

直徑1公分以下，綿密且細小到難以移除的更遭感染小鬚根，吳杰峯連根帶土進行施藥殺菌。（記者黃美珠攝）

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