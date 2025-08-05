南寮申請暑期青年駐村 協助多國語音導覽設計

南寮社區申請教育部暑期青年駐村計畫，協助導覽設計與田野調查。（圖由陳有擇提供）

2025/08/05 09:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南寮近年來社造有成，吸引許多遊客造訪，社區除了接待本地台灣遊客及長者外，也經常有外籍旅客前來參觀，語言溝通是一大挑戰，外籍遊客無法看懂現場的文字解說，而部分長者僅能使用台語交流，無法理解社區的風土民情。

今年暑假南寮社區申請教育部青年發展署主辦的「青年暑期社區職場體驗計畫」，提出「田野調查與導覽設計」。應徵媒合入選2人，分別為趙世均與林佑倫，2人都是國立澎湖科技大學資訊工程學系2年級學生，在澎湖科技大學任教的老師趙逢毅指導下，他同時也是南寮村人，特別開發了1款專為不同國籍旅客設計的智慧導覽App。

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該應用程式內建英語、日語、韓語、國語及台語粵語等多種語言版本，能根據使用者的國籍，自動播放對應的語音導覽服務。這項設計有效消除了語言隔閡，讓各地遊客都能更加深入地認識並體驗南寮社區的文化與魅力。

趙世均同學是土生土長的南寮村民，另選擇以「文化田調」為主軸，重新踏察家鄉，記錄並整理社區中的宗教信仰與民俗禮儀。為了解決這一問題，2人以實地訪談與資料蒐集的方式，觀察包括小法文化、請王迎王送王等傳統廟會活動，深入了解這些信仰儀式對居民生活的意義與影響。趙世均將此次田調成果整理為導覽素材，期望未來能成為社區導覽解說的一部分，協助旅人與居民理解南寮的歷史紋理與精神內涵。

2名駐村大學生與老師，跟南寮社區理事長陳有擇（右）商量協助事項。（圖由陳有擇提供）

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