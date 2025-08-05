助熟齡爸找工作 朴子就業中心8月辦2場徵才

朴子就業中心8月舉辦2場徵才活動。（朴子就業中心提供）

2025/08/05 08:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為讓中高齡者找到工作，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心運用「55Plus就業促進措施」，幫助嘉義57歲阿文重返職場，成功受聘穩定就業8個月，並領到最高6萬元的就業獎勵金；朴子就業中心表示，父親節前後各舉辦2場聯合徵才活動，8月6日下午2點至4點於鹿草就業服務台、8月13日下午2點30分至4點於朴子就業中心，歡迎民眾把握機會求職。

朴子就業中心表示，阿文有20年外包司機經驗，家中有年邁母親、太太與2名孩子，負擔吃力，因原本生財用的大貨車逐漸老舊，添購新車不敷成本，56歲時陷入失業焦慮；他到朴子就業中心水上就業服務台登記求職，透過「55Plus就業促進措施」，媒合在嘉義瑞發行擔任桶裝工，已穩定就業8個月。

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阿文說，感謝就服員沈小姐的積極協助，迅速媒合工作，主動提醒可申請6萬元就業獎勵金；瑞發行專營桶裝飲用水，已成立26年，負責人說，自己從基層多年歷練後再創業，深知勞工辛勞與需求，因此推動「彼此體諒、互相支援」職場文化，也持續支持銀髮友善職場。

朴子就業中心主任張春美表示，「55Plus就業促進措施」鼓勵離職滿3個月的55歲以上或依法退休45歲以上民眾，經由公立就業機構媒合工作，若為全職工作，穩定任職滿90日，可申請3萬元獎勵金，續任滿180日再得3萬元，最多可獲6萬元；若為部分工時者，每次上限1萬5000元，上限兩次；2場徵才活動提供職缺涵蓋短期組裝員、作業員、品檢員、倉管人員、工程助理、設備工程師、設備維護技師、儲備幹部、挖土機司機、聯結車及貨車司機、守衛保全人員及操作員近300個職缺，相關資訊可洽詢朴子就業中心05‑3621632。

朴子就業中心運用「55Plus就業措施」助阿文（中）就業。（朴子就業中心提供）

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