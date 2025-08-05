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    捷運淡水信義線尖峰好擠 新北市議員陳偉杰籲滾動檢討

    台北捷運淡水信義線在平日尖峰經常相當擁擠，新北市議員陳偉杰建議加強滾動式檢討，適時調整運能。（記者羅國嘉攝）

    台北捷運淡水信義線在平日尖峰經常相當擁擠，新北市議員陳偉杰建議加強滾動式檢討，適時調整運能。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/05 09:01

    〔記者羅國嘉／新北報導〕台北捷運淡水信義線平日尖峰時段經常出現列車擁擠、乘車不便情況，影響通勤交通品質與安全、效率。新北市議員陳偉杰表示，應加強滾動式檢討，適時調整運能，確保通勤族在上下班尖峰時段能享有安全與高效率的搭乘環境；台北捷運公司回應，將持續觀察實際運量變化，適時進行滾動式調整。

    陳偉杰表示，長期以來接獲許多地方民眾反映，捷運淡水信義線於平日早上尖峰時段經常出現列車擁擠、候車不便等情況，影響通勤品質，也衍生安全與效率等隱憂，他已多次向相關單位反映爭取改善。然而，日前收到北捷回函，指淡水站發車班距已縮短至平均5分30秒；整體運能仍大於實際旅客量，尖峰時段尚有調度餘裕；捷運公司預計於2026年至2028年間新購列車，未來將依高運量路線實際需求進行調整配置。

    陳偉杰認為，北捷應加強滾動式檢討，適時調整運能，並強調民眾的交通權益不容忽視，未來也將持續透過議會監督與行政溝通，全力爭取友善便捷的公共運輸服務，保障民眾交通權益。

    北捷表示，各路線列車運行區間與班距規劃，主要考量實際運量與運輸資源使用效率，並視軌道設計配置及系統限制下，規劃列車服務班距。以目前「由淡水站至復興崗站間搭往象山方向」於平日尖峰時段的最高旅客量約為每小時1萬500人次，對應其尖峰班距提供的服務運能約為每小時1萬8400人，載客率最高約57％，服務運能高於實際旅客需求。因此，公司將持續觀察實際運量變化，適時進行滾動式調整，以因應民眾搭乘需求。

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