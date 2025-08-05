台8線94.5K大坍方交通斷 公路局今加開中橫便道2班次通行

台8線94.5K，因連續降雨，大面積邊坡土體坍滑，致交通中斷。（圖由民眾提供）

2025/08/05 08:50

〔記者歐素美／台中報導〕位於台中市和平區梨山的中橫公路台8線94.5K路段受連續降雨影響，昨天深夜大面積邊坡土體坍滑，致交通中斷，因夜間視線不佳，有安全疑慮，公路局谷關工務段獲報立即封鎖，今天一早派機具搶修，預計下午5點才能搶通，中橫便道今天增開10點及下午2點的放行班次。

公路局谷關工務段長饒哲銘表示，昨晚10點左右，台8線94.5K因連續降雨造成邊坡土體坍滑，長度估計約40公尺、高度約60公尺、寬度8公尺，連電桿也傾倒，致交通中斷。

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谷關工務段獲報，昨立即通報台電斷電，台電並派員在現場戒備，由於現場持續坍滑，現場除拉起封鎖線，並派駐保全，維護用路人安全；因夜間視線不佳，尚有安全疑慮，且坍滑面積量體過大，工務段於今天一早即派機具進行搶通，預估今天下午5點才能恢復交通。

饒哲銘表示，由於台8線94.5K交通中斷，最近正值水蜜桃等產季，為方便梨山居民往返及農友運送蔬果，中橫便道除原有上午7點、中午12點、下午4點半及6點（限梨山往谷關）的通行班次外，今天並加開10點及下午2點的通行班次。

台8線94.5K大面積坍方，致交通中斷。（圖由民眾提供）

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