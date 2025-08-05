坪林茶香揚名國際！文平茶莊勇奪英國「美食界奧斯卡」三星獎

文平茶莊負責人王翰揚表示，「我們相信一杯好茶的誕生，源於我們對土地的熱愛與製茶的匠心」。（記者翁聿煌攝）

2025/08/05 08:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣茶香再次征服世界！新北市坪林區在地品牌文平茶莊，以其獨特的台灣香氛包種茶，在2025年「英國美食風味獎」（Great Taste Awards）中脫穎而出，勇奪代表最高榮譽的三星獎，坪林區長張秀玲表示，這個獎項不僅是對文平茶莊製茶工藝的肯定，更讓坪林茶產業的品質在國際舞台上大放異彩。

「英國美食風味獎」由英國美食協會（The Guild of Fine Food）主辦，且為全球食品飲料界最具公信力的品質認證標章之一，每年的參賽作品都需經過由頂尖廚師、食物供應商、美食評論家、營養師和零售商等組成的評審團進行盲測，以嚴格的標準評選出最出色的產品，使得英國美食風味獎又被譽為「美食界的奧斯卡獎」。

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2025年競賽收到來自全球110個國家、3611間公司，總共14340件報名作品，其中，僅有273件獲得最高殊榮三星獎（佔比1.9%），1504件獲得二星獎（佔比10.48%），3897件獲得一星獎（佔比27%）。

文平茶莊此次得獎的台灣香氛包種茶，品質獲得評審團讚賞，認為這款茶葉「香氣馥郁，口感醇厚，帶有蘭花的甜美氣息，層次豐富且個性十足，是一款極具深度與平衡的茶品」文平茶莊負責人王翰揚表示，「我們相信一杯好茶的誕生，源於我們對土地的熱愛與製茶的匠心」。

張秀玲說，除了文平茶莊，「英國美食大賞」中，坪林區在地茶農與職人，食品類包括獲得二星獎的菁采迪佳自然農場土蜂蜜，以及榮獲一星獎的坪感覺茶點；以茶飲品獲獎者有青心茗坊及鑫利發茶園獲得二星獎，以及獲一星獎的新北市坪林青年茶業發展協會、有種茶產業運銷合作社、白青長茶作坊、青心茗坊、茶香情茶房和草茶趣等。

坪林區文平茶莊以獨特台灣香氛包種茶，在2025年「英國美食風味獎」獲得三星獎。（記者翁聿煌攝）

評審團認為得獎茶葉「香氣馥郁，口感醇厚，帶有蘭花的甜美氣息，層次豐富且個性十足」。（記者翁聿煌攝）

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