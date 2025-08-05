跋山涉水為鄉民送藥！「最強鄉長」巴正義認同無人機助原鄉救災

最強鄉長巴正義涉水為鄉民送藥。（取自巴正義臉書）

2025/08/05 08:39

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣霧台鄉長巴正義在這次南部豪大雨時冒著生命危險爬山涉水為鄉民送藥，贏得「最強鄉長」的封號，衛福部及許多人建議使用無人機來送藥、送米、以及勘災等，不要再讓鄉長冒著生命危險送藥及物資，巴正義相當的認同，希望引進科技在部落裡靈活運用。

巴正義在臉書發文指出，「無人機協助原鄉救災」的建議，他非常認同，也很感謝各界分享國內外的做法，科技如果能真正貼近部落的需要，除了送藥、送米，還可以幫忙守護土地、保存文化，成為平常就用得上的好工具。

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這次災後，中央衛福部首度啟動了「偏鄉災後藥品運送無人機支援計畫」需求調查，也提供各縣市衛生局相關機制的說明，他會依照部落實際狀況，跟衛生所協力啟動這個機制，保障大家的用藥權益，未來也會主動向中央、縣府和相關單位爭取資源，讓科技真正落地，成為救災的幫手。

尤其是未來能把無人機技術結合部落青年的培訓，讓年輕人自己學會操作、維修，甚至創造新的使用方式，不應該只是災難來時才被幫忙，而是平常就有能力「自己起飛」，第一時間照顧自己的部落。

他謝謝大家的鼓勵和提醒，每一場風雨都在提醒，部落的力量，不是來自等待，而是彼此牽成、一起走下去的信念。

運用無人機送藥、送米及守護土地，可避免風災時冒生命危險上山。（記者葉永騫攝）

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