雲林最缺工前三名曝光 「這招」留住中高齡員工

虎尾就業中心輔導在地毛巾工廠「職務再設計」，留住中高齡員工，降低缺工潮危機。（記者李文德攝）

2025/08/05 08:32

〔記者李文德／雲林報導〕近年來企業缺工，據統計雲林縣今年1月至7月各企業廠商新登記求才的人數達近兩萬人次，缺工的前3名，以製造業7千多人次最多，其次為批發零售業、醫療保健及社會工作服務業，為降低人力流失，虎尾就業中心推出職務再設計，打造友善工作環境，讓資深員工安心留廠。

據虎尾就業中心統計，今年到7月11日之前，雲林各企業新登記求才的人數達1萬8280人次，其中製造業7075人次、批發零售業2371人次、醫療保健及社會工作服務業1586人次，此三類位居前三。為讓原職員工留住，並降低離職率，勞動部推動「職務再設計」，為各企業提供職務調整或工作變更等，也減緩中高年齡的工作障礙，提升效能。

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就業中心主任廖家偉舉例，如雲林在地毛巾工廠，在輔導之下採購升降平台車、捆包機與升降高腳椅等設備，除了改善員工體力負擔，也讓中高齡員工感到貼心。

毛巾廠20年資歷的員工胡芳莊表示，隨著年齡增長，體力大不如前，腰酸背痛成日常，現在工作環境大幅改善，設備「客製化」可隨身體需求調整，終於不用再喊腰痠。廠方主管林慧如說，原抱著「姑且一試」心態申請職務再設計服務計畫，想不到效果意外的好。

廖家偉說，降低缺工除廣招人才，企業如何留才更是重要，透過中高齡職務再設計，主要為中高齡員工打造「人本優化」的友善職場環境，穩定就業，盼企業主積極參與。

虎尾就業中心輔導在地毛巾工廠「職務再設計」，留住中高齡員工，降低缺工潮危機。（記者李文德攝）

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