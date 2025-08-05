嘉市九華山地藏庵董事會改選8/10交接 國策顧問黃俊森卸任

九華山地藏庵近期董事會改選，新任董監事將於8月10日交接。（記者王善嬿攝）

2025/08/05 08:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕有300年歷史的嘉義市九華山地藏庵主祀地藏王菩薩，現任董事長兼任國策顧問黃俊森，接棒父親、已故董事長黃英聰，擔任董事長11年，任內推動公益慈善、社教研習，近月董事會改選，黃俊森將卸任，交棒新任董事長蔡爾健，預計8月10日完成交接。

黃俊森說，11年前因父親過世，經補選接任董事長，已經連選連任2.5屆，希望自己決定（卸任），不要交由老天決定，他並謙虛說，就任以來想要推動的事項都陸續實踐，江郎才盡，應讓新的董事長繼續帶領地藏庵創新。

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九華山地藏庵長期致力公益慈善，不僅嘉義縣市每年發放冬令救濟、弱勢優秀學生獎助學金，賀伯颱風、莫拉克颱風捐款1500萬元，此次丹娜絲颱風捐款嘉義縣市共1000萬元，年初捐贈電動大型捐血車等，歷年捐贈縣市善款逾億元。

黃俊森說，每次召開臨時董事會，董監事都很支持，如這次丹娜絲颱風，臨時董事會開約一分鐘就鼓掌通過，決議捐1000萬元；感謝董監事、職員、志工合力善盡地藏王菩薩資源做社會公益，讓九華山地藏庵如父親所說「安定中求進步」，30年每年都不斷成長，而且已獲中央各部會頒獎表揚10多年，只剩沒拿過財政部的獎項。

新任董事長蔡爾健為嘉義縣南陽化學工業有限股份公司董事長，他說，會與新的一屆董監事一起努力，大家拭目以待。

國策顧問黃俊森（左）卸任董事長，交棒新任董事長蔡爾健（右）。（記者王善嬿攝）

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