墾丁海域「紅旗」規範僵化 潛水業槓上墾管處怒吼

墾丁海域「紅旗」規範僵化，潛水業槓上墾管處。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/05 08:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島潛水業因連日豪雨停擺，後壁湖連續三天插上三面紅旗，依墾丁國家公園規定，代表「浪高逾兩公尺，禁止一切水上活動」。然而，當地潛水教練與業者4日齊聚墾丁國家公園管理處（墾管處）陳情，痛批紅旗禁令未考量現場海況，浪高僅50公分卻全面封鎖，導致暑期旺季生計全斷。業者強調：「我們不是反對安全，而是反對形式主義的粗暴管制！」

「我們要的是生路，不是鬧事！」上百名業者4日在墾管處外和平陳情，陳姓潛水教練激動表示，紅旗禁令常因颱風預報或中央氣象局保守數據「一週插旗」，無視後壁湖現場根本是「湖」的實際浪況，假日公部門休假，無人即時調整，業者只能眼看商機流失。鄭姓業者無奈說「預約全取消，收入歸零，家裡老人小孩怎麼養？」香蕉船業者更質問「船貸、薪水誰來付？一句禁令就能解決嗎？」

請繼續往下閱讀...

業者代表提出三大控訴：一是封鎖決策欠缺溝通，業者從新聞才得知消息；二是管制範圍過大，南灣、後壁湖全面禁水，等於斷絕生路；三是停業無任何補助，損失全由業者承擔。「我們支持安全，但不能犧牲生計！」鄭姓教練說。業者提出四項建議：設置浪高即時監測、插旗前現場查勘、假日值班窗口、區分海域分區管理，盼制度與現況同步。

墾管處回應，依《墾丁國家公園岸際海域活動管理作業要點》，浪高一公尺插紅旗禁泳，兩公尺禁一切水上活動，參考中央氣象署鵝鑾鼻浮標站數據及現場觀察。近期因颱風與湧浪影響，基於預警原則提前管制，承認部分海域浪高未達標準，但為整體安全考量採嚴格措施。針對業者訴求，墾管處表示將研議更彈性管理方式，兼顧安全與業者生計。

墾丁海域「紅旗」規範僵化，潛水業槓上墾管處。（記者蔡宗憲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法