災情成流量密碼？ 假帳號帶風向 台南網友怒開戰

某個假帳號自稱住屏東，在別的社群卻稱住台南新市，被鄉民抓包揭發。（擷自網路）

2025/08/05 08:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南接連遭受丹娜絲颱風、豪大雨侵襲，災後各界齊心投入復原工作之際，臉書、Threads等網路社群卻湧現大量陌生帳號發文批評市府救災不力，甚至散播災情誇大或不實資訊。有網友指出，這些帳號多為無頭像、無追蹤紀錄的可疑帳號，疑似有組織性地進行「帶風向」操作，企圖藉災情混淆視聽。

許多台南網友發現，相關假帳號常自稱「在台南住40年」、「住好多年從沒看過這樣的雨」，但卻在其他社群發言中自稱住在屏東、桃園等地，前後矛盾。很多發災情文的帳號，點進去看，不少都是自稱創業、電商，更有帳號大量回覆留言、極少發文，行為模式明顯異於一般用戶，借災情炒作流量，營造「台南淹水成災、政府束手無策」的印象，甚至訊息延伸至新聞媒體、政論節目中，形成「一條龍式的輿論操作」。

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粉專「熱血小江」、「峰狂打臉就是爽」等也揭露相關現象，指出部分災情文在短時間內即獲數千次轉發，遠高於一般帳號能達到的傳播量，令人懷疑背後是否有網軍介入操作。有網友實地查證發文內容，發現有人張貼的照片所述狀況與實際情形不符。

台南民間社群與志工們紛紛自發反制，不僅協助拍攝現場影片佐證，也積極留言戳破謠言。有網友發揮創意，設計「台南人限定問答」來驗證帳號真偽，如：「小北夜市旁以前是什麼？河樂廣場前身是什麼建築？」測試回應者是否真為在地居民。

雖然也有聲音主張「揭災情不該被扣網軍帽子」，但台南網友強調，「假帳號造謠」與「合理批評」應是兩回事，反對將揭露假訊息混為限制言論自由。面對網路輿論戰，民間勇敢發聲、揭穿假訊息，力挺第一線救災人員，避免假訊息影響救災節奏與民眾信任。正如一位網友所言：「多一分人氣，就少一分人禍。」

某個假帳號自稱屏東，在別的社群卻稱住新市，被鄉民抓包揭發。（擷自網路）

鄉民發現許多台南災情文湧現社群不尋常。（擷自網路）

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