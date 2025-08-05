高雄兒少教育發展帳戶 審計部檢討開戶率、繳存率

審計部發現高雄「兒少教育發展帳戶」不僅開戶率提升幅度有限，繳存率更下滑，要求社會局檢討改善。（取自審計部決算審核結果資料）

2025/08/05 07:36

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府為協助弱勢兒少累積教育資產，逐步脫離貧困，推動兒童及少年未來教育與發展帳戶（簡稱「兒少教育發展帳戶」），但審計部發現不僅開戶率提升幅度有限，繳存率更下滑，要求社會局檢討改善。

審計部公布去年決算審核結果指出，近三年符合「兒少教育發展帳戶」開戶資格累計人數，分別為4299 人、4828人、5211人，但累計實際開戶人數僅2319人、2621人、2901人，開戶率53.94％、54.29％、55.67％，整體提升幅度有限。開戶後續繳存帳戶人數分別為1984 人、2340人、2421人，繳存率（繳存人數/開戶人數）85.55％、89.28％、83.45％，呈現下滑趨勢。

請繼續往下閱讀...

審計部也檢討高市社會局推動的「守護家庭小衛星」計畫，指去年已布建55處據點，卻未盤點弱勢家庭兒少的社區照顧需求及資源分布情形，無法確實掌握不同地區現況需求；另對12個未領補助但實際服務228名兒少的團體，未審查服務人員資格及保險等安全措施。

社會局回覆強調，將辦理多項獎勵措施，提升開戶率及持續繳存；全面盤點各區域民間團體辦理兒少福利服務模式及量能，作為資源分配的重要依據，並定期檢視照顧服務人員管理及場所安全規範。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法