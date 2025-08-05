08/05 各報重點新聞一覽

西南氣流帶來豪雨侵襲，中南部遭遇嚴重水災，加上丹娜絲颱風造成不少房舍屋頂被掀，教育部媒合學校熟識或合作的工班投入重建。（資料照）

2025/08/05 07:12

自由時報

重建災區家園 教育部號召大學、高中職 啟動專業工班投入救災

西南氣流帶來豪雨侵襲，中南部遭遇嚴重水災，加上丹娜絲颱風造成不少房舍屋頂被掀，民眾只能蓋帆布防雨，卻又面臨缺工問題，因此教育部號召公私立學校媒合熟識或合作工班投入重建，昨首日即有九所大學響應，協調四十個工班，包括將展開或正執行學校內工程、具備屋頂施作或房屋修繕經驗專業工班，可進駐台南及嘉義縣市災區協助恢復家園。

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降低關稅衝擊勞工就業 減班休息薪資差額補貼 擬調高至7成

美國公布台灣暫時性關稅二十％，恐衝擊勞工就業。勞動部長洪申翰昨指出，針對減班休息（無薪假）勞工的僱用安定措施，將推出「強化版」，薪資差額補貼從五成提高至七成，並擴大適用行業，將盡快召開「僱用安定諮詢會議」並提案，完成後續法制作業即可實施。

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啦啦隊員河智媛經紀老闆 超商被刺死 凶嫌投案稱不滿女友被性騷

人氣啦啦隊員河智媛經紀公司「MUGEN無限夢想股份有限公司」總經理兼實際負責人詹智能，昨前往台中市豐原區全家超商購物，遭嫌犯黃相元持西瓜刀埋伏刺殺，送醫不治，黃男隨後前往台中第警二分局永興派出所投案，指稱不滿詹男性騷擾其女友才下手，警方依殺人罪移送；詹男手、腳多處刀傷，檢察官昨相驗表示，將進一步解剖，以釐清死因。

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聯合報

郭智輝談關稅 「加到4000億美元」

美國日前宣布台灣的對等關稅稅率為百分之廿，負責帶領談判團隊的行政院副院長鄭麗君日前表示將持續談判爭取更好的稅率。對於爭取稅率調降要付出多少「代價」？經濟部長郭智輝昨南下高雄與產業界座談時指出，台灣是第三個與美國談判的國家，「所以不是三千億美元，或是三千五百億美元，可能還要加一些，『四千億美元』」。他也問業者，「你是希望中華民國進去美國投資，還是從民間可以籌措」？

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補核電缺口 小水力發電牛步

核能退場，小水力發電成了政府填補電力缺口的寄望，環顧國際小水力發電蓬勃發展，在台灣卻知易行難，除了生態衝擊等顧慮，河川流速快、泥砂量大是不利條件，缺乏因地制宜的國產化設備也是發展難題。

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中國時報

漢光演習 美媒批像表演

台灣7月舉行漢光演習實兵演練，號稱時間最長、規模最大，但美國雜誌《外交家》4日指出，演習不僅像表演，且暴露台灣在民防韌性上的不足。文章認為，國際社會常將台灣與烏克蘭相提並論，但對多數台灣民眾而言，戰爭是遙不可及的想像。此外，也有美國專家投書日媒警示，儘管國際科技企業在台灣都有據點，一旦局勢生變，這些矽谷企業未必會挺身支持台灣。

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歷史學家許倬雲95歲辭世

中研院院士、歷史學家許倬雲4日清晨於美國匹茲堡辭世，享耆壽95歲。許倬雲為「蔣經國國際學術交流基金會」的創辦推手，去年榮獲唐獎漢學獎，特別將5千萬元獎金全數捐給基金會，成立「許─孫獎學金」，以鼓勵漢學研究。

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勞動部長洪申翰昨指出，針對減班休息（無薪假）勞工的僱用安定措施，將推出「強化版」，薪資差額補貼從五成提高至七成，並擴大適用行業。（勞動部提供）

人氣啦啦隊員河智媛經紀公司負責人詹智能，昨在超商購物時，遭嫌犯黃相元持西瓜刀埋伏刺殺，圖為警方封鎖凶殺案現場。（記者歐素美攝）

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