延宕一年！大甲國中活動中心「只有空殼」 台中盃手球賽再度移地市區

大甲國中活動中心暨手球館內部設備遲未裝設，場館無法啟用。（記者張軒哲攝）

2025/08/05 06:58

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲是全國手球重鎮，過去每年8月主辦大甲媽祖盃手球賽，因疫情暫停二年，前年恢復登場，並擴大規模為「台中盃」，去年因大甲國中活動中心暨手球館尚未完工，賽事改至台中市區崇倫國中舉行。今年8月賽事將至，大甲國中場館主建築去年已完工，內部空調、燈光、布幕等相關內部設施補助卻未到位，今年仍無法啟用，外縣市球員家長痛批離譜。

大甲國中原活動中心暨手球館使用逾40年，整體老舊且有結構安全疑慮，拆除重建後，主建築去年大致完工，卻只有空殼，新北市一名國中生家長指出，孩子從國小起，每年到大甲參賽成了年度固定行程，前年大甲國中活動中心暨手球館施工，利用操場做為比賽場地，非常克難，沒想到去年場館已完工，內部工程一年後仍「只有空殼」，今年8月19日至26日又只能到崇倫國中比賽，令人質疑市府執行力。

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大甲市區的旅館與餐飲店家大嘆又損失一週商機，立委蔡其昌說，大甲國中興建全新的活動中心與手球館因「減項發包」，場館蓋好了，卻無法使用。近期爭取教育部核定補助總經費1000萬元，期望待市府配合款到位，讓學生有一個安心運動場館。

台中市府教育局說，大甲國中活動中心暨手球館由於補助比率由往年的中央佔6成減為3成5，補助比例縮減，加重地方負擔，導致設施設備工程不易發包執行，市府除持續向教育部爭取提高補助額度及比例，空調、燈光、布幕等相關內部設施補助計3230萬元，國教署函復研議中；在中央補助經費尚未到位前，市府已於去年先行核定補助該校空調設備800萬元，在場地尚未完善前，相關賽事也依往例協助主辦單位洽詢其它場地舉行。

大甲國中活動中心暨手球館主建築去年完工。（記者張軒哲攝）

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