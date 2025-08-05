7縣市大雨特報！西南氣流減弱但水氣仍多

今日西南氣流減弱，但各地水氣仍多。（資料照）

2025/08/05 06:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（5日）西南氣流減弱，但各地水氣仍多，氣象署今凌晨4點30分針對全台7縣市發布大雨特報，示警範圍包括屏東縣、高雄市、台南市、澎湖縣、嘉義縣、雲林縣與嘉義市。

氣象署指出，今日中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午並有局部大雨發生，其他地區為多雲，午後北部、東北部、東部地區及東南部山區有局部短暫雷陣雨，其中桃園以北地區及竹苗、宜蘭山區有可能出現局部大雨，民眾外出建議攜帶雨具備用。

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氣溫方面，中南部及台東高溫約30、31度，其他地區可以來到32至35度，大台北有可能出現36度以上高溫，請民眾多補充水分。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

週三（6日）太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，中午過後北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週四（7日）至週六（9日）天氣較為穩定，各地大多為晴到多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 42 29 ~ 35 31 ~ 36 28 ~ 35

氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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