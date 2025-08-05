台灣連鎖加盟創業大展8日高雄登場 「青創雄挺利」助攻

高雄展覽館將於8日父親節起舉辦「2025台灣連鎖加盟創業大展」一連4天，集結110個品牌、超過300個攤位，預估將創造逾16.5億元以上商機、5500個就業機會。（台灣連鎖加盟促進協會提供）

2025/08/05 06:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕面對全球關稅與外貿市場的不確定性，創業者積極轉向內需市場，加盟創業受關注，高雄展覽館將於8日父親節起舉辦「2025台灣連鎖加盟創業大展」一連4天，將集結110個品牌、超過300個攤位，預估將促成1100家新店開幕，創造逾16.5億元商機，以及5500個就業機會。

高雄市政府青年局也會同步推出「青創雄挺利」補助方案，只要申請經濟部青創貸款並設點於高雄，即可申請最長5年、總額200萬元的利息補貼；想返鄉打拼的青年，或考慮轉換跑道的上班族，還是希望和家人共創事業的創業夥伴，可在2025台灣連鎖加盟創業大展找到方向與機會。

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展覽廠商涵蓋連鎖餐飲、手搖飲料、零售通路、設備器材、經銷代理、智能服務與創新科技等多元領域，為創業者打造一站式服務平台，同時也為高雄帶來青年返鄉與產業重啟的嶄新契機。

在缺工成為餐飲與零售業痛點之際，今年展會中也聚焦無人化創業解方，展期間更祭出「0元加盟金」方案。

主辦單位鼓勵一家之主創業圓夢，結合多項青年創業支持方案，提供多項低門檻、高彈性創業方案備受矚目，像是提供半年店長薪資補助的潮味決湯滷專門店；也有知名品牌連鎖店業者，推出最高200萬元的青創貸款專案，由總部吸收利息，降低創業門檻與資金壓力，另有人力銀行也進駐展場，提供人力媒合優惠方案。

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