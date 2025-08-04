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    高雄雨量超越莫拉克風災！70多件災情搶修逾半

    六龜區大津里津鳳宮後方大量土石滑落民宅前。（民眾提供）

    六龜區大津里津鳳宮後方大量土石滑落民宅前。（民眾提供）

    2025/08/04 22:57

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市連日豪雨累積雨量今晚達2978毫米超越莫拉克風災，造成3死3失蹤等70多件災情，市府災變中心維持二級開設，加速災後搶修、搶通道路等，已完成40多件，20多件處理中；桃源區3里對外交通中斷，市府將待明午道路搶通後運送物資進入。

    高雄0728豪雨連8日狂炸，今晚累積雨量達2978毫米，超越莫拉克風災6天2823毫米，發生70多件災情，造成3人死亡、3人失蹤，南橫墜谷5口已知2人死亡，尚有3人下落不明持續搜救。

    南橫公路台20線從六龜區寶來到桃源區10多處坍方、地基裸露嚴重，塔拉拉魯芙橋橋梁變形，桃源復興、拉布蘭、梅山3里對外交通中斷，公路局預計明天中午搶通，戒護市府運送物資通行。

    土石災情約10件，桃源區勤和里發生土石流淹沒民宅1層樓，8旬翁撤離後返家拿東西遭遇土石流，在公所人員協助下離開，所幸沒有生命危險；六龜區中興里也發生土石流淹沒1戶民宅，所幸住戶提前撤離無人傷亡，水利局出動怪手開挖水道疏通；六龜大津里津鳳宮後方土石崩落淹沒道路滑落民宅前，以及新發里和平路土砂沖到路面，水利局出動怪手清理道路土石。

    此外，道路部分，台20線70.5公里處道路掏空、台20線79公里處寶來二橋路基下陷；台27線23.5至24公里處大津往茂林方向路基掏空坍塌下陷、台27線19.5公里處道路崩塌；高132線3.5公里土石坍塌，造成道路雙向不通，道路單位持續搶通、搶修中。

    六龜區中興里發生土石流淹沒1戶民宅，所幸住戶提前撤離無人傷亡，水利局出動怪手開挖疏通水路。（民眾提供）

    六龜區中興里發生土石流淹沒1戶民宅，所幸住戶提前撤離無人傷亡，水利局出動怪手開挖疏通水路。（民眾提供）

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