「親愛堡」遭烏龍拆除 金門特色園區展延多年終結案

位於金門產博園區內的「親愛堡」，原規劃保留卻遭無情敲除。（資料照，記者吳正庭攝）

2025/08/04 22:37

〔記者吳正庭／金門報導〕經濟部中小及新創企業署補助地方政府建置城鄉特色產業園區，其中「金門縣產遊博覽園區」補助計畫連年展延，引起審計部注意，金門縣政府今天表示，該案已於6月結案，展延原因除工程因武漢肺炎（COVID-19）疫情、降雨等因素，招商過程也一度受阻。

產博園區未能在計畫時間執行，不僅中央關注、也勾起地區民眾回憶，2020年發生園區內具軍事美學概念的碉堡「親愛堡」，竟在規劃保留的決議聲中、被硬生生敲掉的烏龍事件，議員董森堡當時痛陳，縣府輕忽觀光資產心態可見一斑；對於產博園區延宕完工，董森堡要求縣府盡快依規劃完成招商。

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根據審計部決算報告，金門縣產遊博覽園區計畫補助經費1億5198萬元，預計執行期程為2018年4月至2020年12月，但規劃、審議時未妥為辦理文化資產價值評估及溝通地上物拆遷事宜，又計畫執行階段未採取限期改善等積極作為，以致連年展延。

縣府表示，產博園區結案要有3個條件，其中「工程」部分，因天候降雨、疫情三級警戒、變更設計、施工障礙等因素延宕，去年還因園區發現未爆彈影響工期，於2024年9月12日完工。「招商」部分，縣府納入污水處理等維管費用，租金較原來高，造成廠商卻步，最終在縣府走訪20多家廠商、溝通後，完成招商土地超過一半，並於去年底完成第三個條件的「園區管理組織」，才符合結案標準。

產博園區未能在計畫時間執行，不僅中央關注、也勾起地區民眾回憶起「親愛堡」遭敲除烏龍事件。（資料照，洪清漳提供）

「金門縣產遊博覽園區」已經完工，但廠商還未進駐。（記者吳正庭攝）

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