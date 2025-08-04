學食魚文化認識馬卡道 屏科大夏令營助孩子尋根

示範溪魚切割，讓學生知道溪魚的生長地方與烹調方式所呈現的食材質地，想像先人是如何在這片土地生活並傳承。（屏科大提供）

2025/08/04 21:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學（屏科大）推動教育部大學社會責任，其中由副校長施玟玲所主持的「馬卡道健康農產業之文化韌性形塑與永續經濟建構」計畫，暑假在泰安國小舉辦在地文化扎根教育課程暑期生活營，除族語沉浸外，還特別由大廚示範當地溪魚的食魚文化。施玟玲指出，屏科大所在的內埔老埤村是馬卡道重要文化區域，屏科大從在地出發，盼為馬卡道文化復振出力。

「馬卡道健康農產業之文化韌性形塑與永續經濟建構」計畫，引導學童從在地走向世界，培養文化韌性與在地自信，今年營隊為期4週到8月初，週間上午舉辦，學童約30人暑假還是每天到校上課，不亂跑還能學習在地文化，也減輕家長負擔，去年首辦獲得好評。

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泰安國小校長林廣文說，感謝屏科大副校長施玟玲所主持的USR計畫，去年舉辦後讓許多學童念念不忘，不論是否具有馬卡道血統都印象深刻的，就是馬卡道故事繪本導讀與學校校本課程，讓孩子從故事、圖像與互動中理解馬卡道族的歷史、文化記憶與精神意涵，成功達到「文化韌性形塑」的核心精神。

今年課程讓學童在大學老師及大學生輔導下，於遊戲與實作中學習。施玟玲說，像是烹飪課程中的溪魚切割，不僅讓學童知道溪魚生長所在，也透過烹調呈現不同的食材質地，更讓小學生了解廚刀的正確使用方式。

施玟玲表示，語言是文化智慧結昌，營隊期間，也透過卡牌遊戲採用類似「撿紅點」及「拉密」等遊戲，讓小朋友從簡單的單字、從遊戲中學習馬卡道族語的字詞字母羅馬拼音，讓孩子從家鄉出發，學會珍惜自己的文化資產，並勇敢面向世界。

卡牌遊戲採用類似「撿紅點」及「拉密」的玩法，讓小朋友邊玩邊學馬卡道族語的字詞。（屏科大提供）

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