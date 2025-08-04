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    潮境公園步道高低差害骨折？議員：海堤淘空肇禍 海科館將爭取經費改善

    基隆市潮境公園步道不平整，造成民眾跌倒後骨折。基隆市議員張顥瀚今天指出，是因為海岸堤防坍塌造成步道高低差，盼海科館盡快爭取經費修繕。（基隆市議員張顥瀚提供）

    基隆市潮境公園步道不平整，造成民眾跌倒後骨折。基隆市議員張顥瀚今天指出，是因為海岸堤防坍塌造成步道高低差，盼海科館盡快爭取經費修繕。（基隆市議員張顥瀚提供）

    2025/08/04 20:58

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市潮境公園步道是民眾晨昏散步好去處，但因步道不平整，造成民眾跌倒後骨折。基隆市議員張顥瀚今天（4日）說，人行步道有落差是因海堤淘空所致，促請改善。國立海洋科技博物館回應，近日就會完成評估淘空狀況，並編列預算向教育部爭取經費改善；還未整修前，約200公尺步道先暫時封閉。

    張顥瀚表示，潮境公園是基隆重要觀光景點，但人行步道竟有超過6公分的高低落差，造成長潭里志工在保育區巡守時，不慎跌倒受傷，海科館應立即向中央爭取經費改善海堤。

    張顥瀚表示，技師上星期到現場勘查，發現海堤嚴重淘空，大浪持續侵蝕有崩塌疑慮。潮境公園過去是垃圾掩埋場，海堤崩塌不只是安全問題，若下方垃圾流入海中，更可能讓長久維護的潮境保護區付諸東流，還帶來生態危機。

    海科館表示，接獲通報有人在潮境公園步道跌倒，當天就設圍籬封閉。當地過去很長一段時間，曾經是垃圾掩埋場，並非密實土地結構，加上海浪拍打岸際，衝擊力量會淘空路基，因此擴大步道封閉範圍到約200公尺部分路段。

    海科館8月1日使用空拍機查看海岸及堤防環境，發現靠海側路基破損非常明顯，長久下來會有危險，已簽准辦理鑽探作業，預計一星期內完成評估下方淘空狀況，2星期內完成工法評估、預算編列，再向教育部爭取預算執行。

    基隆市議員張顥瀚今天指出，是因為海岸堤防坍塌造成潮境公園步道高低差，盼海科館盡快爭取經費修繕。（基隆市議員張顥瀚提供）

    基隆市議員張顥瀚今天指出，是因為海岸堤防坍塌造成潮境公園步道高低差，盼海科館盡快爭取經費修繕。（基隆市議員張顥瀚提供）

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