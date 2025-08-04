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    協助災民安置 南市盤點廢校或閒置校舍開設收容所

    丹娜絲颱風造成台南市大批民宅損毀，台南市長黃偉哲今日表示，除了協助修繕民宅，因近日豪雨不斷，市府已盤點廢校或停止招生學校閒置校舍，將緊急改為災民暫時收容處所，在最短時間內開放。（記者王涵平攝）

    丹娜絲颱風造成台南市大批民宅損毀，台南市長黃偉哲今日表示，除了協助修繕民宅，因近日豪雨不斷，市府已盤點廢校或停止招生學校閒置校舍，將緊急改為災民暫時收容處所，在最短時間內開放。（記者王涵平攝）

    2025/08/04 21:00

    〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風造成台南市大批民宅損毀，台南市長黃偉哲今日表示，除了協助修繕民宅，因近日豪雨不斷，市府已盤點廢校或停止招生學校閒置校舍，將緊急改為災民暫時收容處所，在最短時間內開放。

    黃偉哲今日陪同行政院長卓榮泰赴柳營區視察民宅修繕，他表示，感謝行政院工程會及「雲嘉南災後復原前進指揮所」在最短時間內媒合廠商及災民，幫助災民快速找到適合的施工廠商，不但材料的供應成本相對便宜，還有政府機關作為履約見證。

    黃偉哲表示，災民等待家園修建同時，也協助收容安置，市府已經開始盤點已廢校或停止招生的學校，規劃將閒置教室緊急改為災民收容處所，提供災民暫時遮風擋雨的地方，且可提供熱食照護，將在最短時間內開放校園收容。感謝行政院把丹娜絲風災特別條例以及0728慰助及復原救助結合，協助遭遇損害的民眾能有法源依據得到慰助，盡速復原家園。

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