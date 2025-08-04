14人應徵全被刷！營運副總經理行銷專業 北捷遊憩公司再徵才

北捷遊憩公司7月1日在小巨蛋舉行成立儀式。（資料照）

2025/08/04 20:50

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府、台北捷運公司共同投資的北捷遊憩公司7月1日成立，受託經營台北小巨蛋、貓空纜車及兒童新樂園。先前曾公開徵求總經理、營運副總經理，其中，總經理已完成公開遴選，待提報董事會同意後上任；營運副總經理尚未找到合適人選，即日起至8月21日再次公開徵求，以行銷相關領域專業為主，能輔佐帶動公司整體營運。

北捷遊憩公司表示，前次（6月4日至15日）營運副總經理職務，有14人完成報名程序並提送應徵所需資料，部分應徵者資格審查不合格，其餘應徵者經遴選委員綜合考評後，資歷及對未來遊憩事業的規劃構想，均未符合現階段遊憩公司發展所需，因此再次徵才。

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記者詢問現階段需要何等人才？北捷遊憩公司說，以行銷相關領域專業為主，能夠輔佐總經理帶動公司整體營運。預計8月15日召開董事會，確認總經理人選。

營運副總經理招募條件

限中華民國國籍，不得兼具外國國籍，且不得在中國大陸設籍、領用中國大陸護照，申領中國大陸身分證、定居證及居住證。應徵者除了完成報名並提供身分證件、學歷證明、資歷證明等文件，還須提具經營計畫資料，由北捷遊憩公司初審後，提送台北市政府遴選小組進行複審及面試。

遴選結果再報請北捷遊憩公司董事會審議通過後正式僱用，錄取者需依公職人員財產申報法規定，向監察院申報財產，有意願且符合資格，可透過北捷遊憩公司網站報名。

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