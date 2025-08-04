小心「毒菇狀元」！豪雨連炸市區冒香菇 高市府：別採食

高雄市區冒香菇，不少是台灣「毒菇狀元」綠褶菇不可食用，公園處請民眾不要採摘食用。（記者陳文嬋攝）

2025/08/04 20:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕真的下到生菇！高雄山區連日豪雨狂炸，累積雨量直逼莫拉克風災，連市區道路分隔島、公園綠地冒出多種香菇，不少是台灣「毒菇狀元」綠褶菇不可食用，公園處請民眾不要採摘食用，以維護自身安全，民眾可通知市府清除。

高雄市自7月28日起連續2波西南氣流影響下，高雄茂林山區8日累積雨量2819毫米全國最多，直逼莫拉克風災6天2823毫米，連鳳山、左營等市區道路分隔島、公園綠地也長出多種香菇，令人驚喜又療癒；但是市府發現不少綠褶菇，是台灣毒菇狀元，常在春、夏季雨後春筍般，整群從草地或灌叢冒出，菌褶成熟呈淡綠至綠褐色。

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民眾頻問可以吃嗎？嘉義大學教授林彥伯強調綠褶菇不可食用；市府公園處表示，雨後路邊長出蕈菇類不建議採摘及食用，除了無法辨識種類外，因為菇類種類多，野外蕈菇類中有很多毒蕈菇，外觀與可食蕈菇極為相似，即使是有經驗的採蕈菇人也可能誤判。

公園處建議民眾不要自行採摘及食用不明蕈菇類，有些蕈菇類只要觸碰就可能造成過敏搔癢，提醒民眾請勿任意碰觸或摘食，以維護自身安全，可以通知公園內清潔人員或撥打1999，市府接獲通報後會立即派員清除。

高雄市區冒香菇。（記者陳文嬋攝）

高雄市區冒香菇。（記者陳文嬋攝）

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