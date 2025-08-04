為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小心「毒菇狀元」！豪雨連炸市區冒香菇 高市府：別採食

    高雄市區冒香菇，不少是台灣「毒菇狀元」綠褶菇不可食用，公園處請民眾不要採摘食用。（記者陳文嬋攝）

    高雄市區冒香菇，不少是台灣「毒菇狀元」綠褶菇不可食用，公園處請民眾不要採摘食用。（記者陳文嬋攝）

    2025/08/04 20:50

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕真的下到生菇！高雄山區連日豪雨狂炸，累積雨量直逼莫拉克風災，連市區道路分隔島、公園綠地冒出多種香菇，不少是台灣「毒菇狀元」綠褶菇不可食用，公園處請民眾不要採摘食用，以維護自身安全，民眾可通知市府清除。

    高雄市自7月28日起連續2波西南氣流影響下，高雄茂林山區8日累積雨量2819毫米全國最多，直逼莫拉克風災6天2823毫米，連鳳山、左營等市區道路分隔島、公園綠地也長出多種香菇，令人驚喜又療癒；但是市府發現不少綠褶菇，是台灣毒菇狀元，常在春、夏季雨後春筍般，整群從草地或灌叢冒出，菌褶成熟呈淡綠至綠褐色。

    民眾頻問可以吃嗎？嘉義大學教授林彥伯強調綠褶菇不可食用；市府公園處表示，雨後路邊長出蕈菇類不建議採摘及食用，除了無法辨識種類外，因為菇類種類多，野外蕈菇類中有很多毒蕈菇，外觀與可食蕈菇極為相似，即使是有經驗的採蕈菇人也可能誤判。

    公園處建議民眾不要自行採摘及食用不明蕈菇類，有些蕈菇類只要觸碰就可能造成過敏搔癢，提醒民眾請勿任意碰觸或摘食，以維護自身安全，可以通知公園內清潔人員或撥打1999，市府接獲通報後會立即派員清除。

    高雄市區冒香菇。（記者陳文嬋攝）

    高雄市區冒香菇。（記者陳文嬋攝）

    高雄市區冒香菇。（記者陳文嬋攝）

    高雄市區冒香菇。（記者陳文嬋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播