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    週二中南部上午防大雨、各地留意午後雷雨 大台北高溫衝36度

    西南風減弱但水氣仍多，全台午後易有雷陣雨。示意圖。（資料照）

    西南風減弱但水氣仍多，全台午後易有雷陣雨。示意圖。（資料照）

    2025/08/04 21:45

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明（5）日西南風減弱但水氣仍多，全台午後易有雷陣雨，中南部及離島清晨起有局部大雨風險，北部與東北部山區午後亦可能出現強降雨。高溫持續偏高，大台北局部可達36度，天氣悶熱，提醒民眾留意防曬與補水。

    中央氣象署預報，週二西南風漸弱，水氣仍多，中南部與離島局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午有局部大雨機率。午後北部、東北部及東部山區有雷陣雨，桃園以北與宜蘭山區有大雨風險。

    溫度方面，週二各地白天氣溫普遍在30至35度之間，大台北局部地區上看36度，天氣炎熱，外出請注意防曬並補充水分。中南部及台東約30至31度，體感仍偏悶熱。各地清晨至上午低溫約在25至27度之間，早晚仍稍感舒適。離島如澎湖、金門、馬祖白天氣溫約25至29度。

    天氣風險公司指出，西南氣流持續減弱，台灣天氣進入過渡期，逐漸脫離大量水氣影響。中南部豪雨轉為局部性大雨，其他地區多雲，午後仍有雷陣雨，北部與東北部山區不排除局部大雨。未來一週以多雲到晴為主，高溫炎熱，大台北局部可達36度以上，午後山區仍有短時強降雨風險，地表徑流須留意。

    紫外線指數部分，週二宜蘭縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。

    空氣品質方面，週二西南風逐漸減弱，水氣仍多，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，稍易累積污染物。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

    紫外線指數部分，週二宜蘭縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二宜蘭縣為「過量級」；其餘縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    各地白天氣溫普遍在30至35度之間，大台北局部地區上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

    各地白天氣溫普遍在30至35度之間，大台北局部地區上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

    竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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