竹縣某甕窯雞掉地被質疑上餐桌？業者澄清：「餵狗去了」

對於掉地的烤雞到底怎麼處理，業者發文自清。（擷取自業者官方臉書粉專）

2025/08/04 20:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹某知名甕窯雞餐廳日前因烤雞掉地，被人拍到員工直接撿回放入籃子，因此被質疑這樣的甕窯雞是否直接從地面到餐桌？食品衛生安全堪慮。業者今天緊急發文聲明強調掉地的烤雞全部當成廚餘處理，事發店家「阿良」則輾轉受訪說，掉地的烤雞「半成品」最後是餵狗去了。

芎林鄉公所清潔隊長三仁壽說，這家業者10年來信譽很好。瑕疵品雖都當廚餘處理，但不少養狗場等都會跟他討一些回去餵狗，他們清潔隊的4隻流浪狗平時吃膩了飼料，也由業者提供廢棄的烤雞給牠們打打牙祭。

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前述事件發生在前天（2日）傍晚，當前述掉地烤雞被撿起的影片PO上網後，立刻引起關注。因此業者今天發文聲明，強調這批烤雞是「半成品」，員工打翻後就通報，最後當成廚餘全部丟了，一切都依內部作業流程處理，掉地的烤雞並沒有進入銷售流程而被送上餐桌，並附上廚餘桶照為證，強調不會給來客吃到，未來也會加強員工訓練。

至於所謂的烤雞「半成品」，業者聲明是指他們在完成烘烤前就發現品質不符要求，後來又發生掉地事件而丟棄的。

因有人質疑員工把掉落的烤雞撿回籃子徒增臆測空間，業者強調「污染的雞隻不馬上撿拾起來，要置放路邊讓其隨意污染環境嗎？」還說，店內垃圾都是統一由垃圾車收集後送去焚化爐或垃圾山處理。

事發店家「阿良」則直言，他們店內部分瑕疵品會視狀況，提供流浪動物等動保團體，給流浪狗「用嘴銷毀」，這次掉地的烤雞最終去處就是餵了狗。

甕窯雞掉地後依舊送上桌？業者今天PO文聲明是當成廚餘處理了。（業者提供）

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