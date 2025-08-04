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    教部推國中小第7節排活動課引反彈！學者盼尊重學校彈性調整

    學生上課情況。（記者羅國嘉攝）

    學生上課情況。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/04 20:34

    〔記者羅國嘉／新北報導〕教育部要求國中小全天課程的最後一節（第7節）安排活動性課程，並規定須達占全校60％以上比例，引發基層學校反彈。有家長贊同，但教育學者則認為，課表已經非常難排，這樣的政策一旦「硬性框定」，恐讓學校在師資、場地與課程安排上面臨極大壓力，應尊重學生權益彈性調整。

    家有兩名國小學童的賴姓家長指出，孩子們到了第7節課時，專注力早已耗盡，即使安排學科課程，學習效果也有限；更何況最後一節課孩子們心思早已飛走，只盼著放學，難以專心。

    板橋國中校長彭怡婷表示，學校理解教育部推動多元學習與促進學生身心健康的政策初衷，但實際執行上，必須根據學校現場條件、學生需求及整體課程結構，靈活調整師資與課程安排，兼顧政策精神與教學品質，確保學生權益真正得到保障。

    新北市教師會理事長林松宏則說，此政策讓基層教師與行政人員倍感壓力。課表本已難排，若這樣的政策一旦「硬性框定」，恐讓學校在師資、場地與課程安排上面臨極大壓力。教育部或許是基於某些委員或家長對課表失衡的擔憂，但事實上，多數學校的課表規劃本就以均衡發展為原則，並不會偏廢任何一科。

    林松宏表示，攸關學生學習效果的課程安排，應由學校依據場地、師資、學生需求靈活調整，而非以一紙公文規定全國適用。例如特教班、資源班的排課已經充滿挑戰，若再限制第七節課的內容，只會讓行政與教學壓力雪上加霜。

    林松宏呼籲，教育部應回歸「尊重學校專業」的精神，取消不必要的框架與比例限制，讓課程安排的專業回到學校現場；新北市教育局則說，已於主動向國教署反映該規定在實務推動上的困難，並建議中央評估政策合理性與可行性，提供更具彈性的調整方向。

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