「中壢媽」建宮200週年慶典 機車違停警一晚開單300張

中壢仁海宮建宮200週年祈安五朝福醮慶典廟會市集違停嚴重，警一晚開單300張。（記者李容萍攝）

2025/08/04 20:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮建宮200週年祈安五朝福醮慶典，徵得泰豐輪胎公司提供中壢廠舊址（中壢區中華路二段365巷）逾2萬坪土地作為廟會市集，醮區吸引400個攤販進駐，2日起至今年底每週五、六、日的下午5點至深夜12點營運，首週人潮湧入，衍生逛夜市的機車違規亂停人行道亂象，民眾打爆中壢警分局電話報案，警方疲於奔命開出300張罰單，今日另會勘動線，呼籲民眾將機車停至園區免費2000格的停車區，以免愛車被拖吊。

中壢仁海宮供奉天上聖母被稱「中壢媽」，今年適逢建宮200週年慶典，廟方擇址泰豐輪胎舊廠址舉辦祈安五朝福醮慶典，開市後人潮、車潮湧現，尤其機車族亂停在周邊道路和人行道，造成交通混亂，一度擋住一旁家樂福中原店的車道，導致購物民眾無法離開，中壢警分局妨礙交通電話一晚高達600餘通，打爆110，警方繼首日晚上勸導，昨晚派員一律開單告發，網友接連在網路平台PO文疾呼「不要違停，警察整排拍照開單！」

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中壢警分局交通組長穆韋翰今日表示，仁海宮福醮慶典夜市熱鬧，人車潮蜂擁而至，帶來中華路周邊道路混亂，許多民眾貪圖一時方便，將機車亂停放在中華路2段人行道上，警方出動大批警力維持交通、防竊，大聲公提醒機車族不要違規停車，最後仍對違停機車開出300張罰單、每張罰單處以600元罰款。

中壢警分局長林鼎泰強調，廟方在園區規劃汽車停車1000格、機車停車2000格，其中汽車收費100元，機車可免費停車，這週五（8日）、六、日晚上警方將針對違規亂停車輛強力取締，現場同時配置拖吊車，針對違規亂停人行道機車隨即拖吊，並重新規劃機車入口動線、加派人員疏導，呼籲民眾參加慶典逛市集，不要違規亂停，避免荷包縮水心情不佳。

「中壢媽」建宮200週年祈安五朝福醮慶典廟會市集現場人潮湧入。（記者李容萍攝）

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