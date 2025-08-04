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    明年大學學測和分科測驗日期公布 高三生留意重要時程！

    大考中心今晚發布115學年升大學考試重要日程。（記者林曉雲翻攝）

    大考中心今晚發布115學年升大學考試重要日程。（記者林曉雲翻攝）

    2025/08/04 19:59

    〔記者林曉雲／台北報導〕正在放暑假，114學年尚未開學，大考中心今（4）晚發布，115學年度考試簡章將於明（5）日公告與發售，明（2026）年升大學考試日期出爐，學測自明年1月17日（六）至1月19日（一）共考3天，分科測驗則是明年7月11日至12日，提醒高三考生務必詳閱簡章，並於各項考試所定期間內，完成報名或應考服務申請相關作業。

    大考中心表示，學測考試日期是明年1月17日至19日，考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可自由選考，國文考科包括國語文綜合能力測驗及國語文寫作能力測驗。

    大學分科測驗考試日期則是明年7月11日至12日，考試科目包括 數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物共8科，考生可自由選考，各科考試時間均為80分鐘。

    此外，高中英聽舉辦2次，考試日期分別為今年10月18日及12月13日，考生可以自由選考，成績擇優使用，英聽各場次自預備鈴響起共計60分鐘，包括預備時間10分鐘與考試時間50分鐘。

    大考中心說明，紙本版考試簡章發售日期自今年8月5日起至明年7月12日止，惟學校、補習班集體網路訂購至今年10月18日止，每本60元，可至大考中心網站「出版／訂購」簡章專區訂購，或至大考中心一樓服務台購買；網路版考試簡章於明日公告於大考中心網站簡章專區，供查覽、列印或下載；有聲版考試簡章也是明日公告於簡章專區。

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