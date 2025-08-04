台灣美食展湧12萬人潮 熱門攤位提早打烊

2025年台灣美食展邀請11攤米其林必比登推介美食設攤，人氣強強滾。（記者蔡昀容攝）

2025/08/04 19:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣美食展今（4日）落幕，四天進場觀展共12萬2939人次，較去年成長17.56%，也是疫後人次最高的一年。展期期間，超過200名廚師與職人共襄盛舉，舉辦近400場廚藝秀、美食講座及廚藝教室活動。

台灣觀光協會表示，今年美食展人潮、買氣比去年更旺，砂卡礑香腸賣出7000多支，超過去年5000多支的紀錄；米其林必比登推薦美食「滬舍餘味」的翡翠生煎包全數售完；來自離島觀光圈的「澎湖伯」跟「信興名產」帶來的各式蝦餅、炸魚皮與甜不辣脆片也悉數完售等；每天早上4點現做並從阿里山直送的「老麵包」全售罄，下午即提早收攤。

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台灣觀光協會會長簡余晏在閉幕式表示，今年是人潮最多、米其林必比登最多、補貨備貨最多的一屆美食展。民眾口味追求創新求變，台灣要成為傳統又創新的美食之島，專業職人精神正是台灣人做人做事的精神，邀請民眾明年7月31至8月3日再來台灣美食展，以美食相會。

台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭感謝所有參展單位全力以赴，以各地海鮮、美食與冠軍物產款待民眾，也感謝飯店、餐飲業者與廚師的大力支持，讓台灣美食展愈來愈精彩。觀光署再次開放現場銷售，讓海產與山產一次滿足，客委會拿手的醬料也是不可或缺的靈魂。她也希望大家響應由業者自發性發起的台灣美食節，因為有美食，才能吸引更多國際觀光客來台。

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，各地觀光圈帶來的特色產品讓民眾收穫滿滿，鼓勵大家循味蕾深入產地旅遊，感受美食背後的故事；這次現場米其林必比登推薦攤位人氣爆棚，未來評比將擴大至新北市、新竹市與新竹縣，觀光署會持續推動台灣米其林必比登美食，帶動更多旅客來台旅遊。

2025年台灣美食展邀請11攤米其林必比登推介美食設攤，人氣強強滾。（記者蔡昀容攝）

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