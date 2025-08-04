雲林行人闖紅燈、車撞上肇逃、2機車逆向！網嘆：教科書級影片

雲林縣斗六市城頂街，一輛黑色廂型車，疑似撞到闖紅燈又切西瓜過馬路的行人（倒地者）後肇逃。（擷圖自社會事新聞）

2025/08/04 19:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕有網友在網路社群PO出一段發生在斗六市城頂街一件廂型車路口未禮讓行人，還涉嫌肇事逃逸的影片，引起網友熱議，「這影片是教科書級」、「這什麼奇怪異世界，一段影片也太多人違規」，連雲林縣警察局交通隊警官看了也搖頭，呼籲用路人遵守交通號誌及標線，若有人檢舉將依違規事實開罰。

網友PO的影片發生地點在斗六市城頂街，一輛黑色廂型車行經路口在左轉，一名撐傘的女子闖紅燈從黑車前穿越斑馬線，走到路口突然切西瓜過馬路，疑似被黑車擦撞倒地，黑車駕駛未停車直接開走，所幸女子看起來沒有大礙。

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影片上傳後，引起網友討論，有眼尖網友發現，除了黑車及女子都違規，影片中還有2輛機車逆向，引起熱議，網友留言，「行人闖紅燈走斑馬線，又切西瓜過馬路，完全無視路上車輛」、「違規太多一開始看不出主角是誰」、「這段影片教科書級的，應該很難被超越，4輪、2輪、行人，沒有一個正確的」。

雲林縣警察局交通隊表示，若有人檢舉會依違規事實開罰，行人部分闖紅燈、未依規定行走行人穿越道，可處500元罰鍰；逆向2輛機車可處600至1800元罰鍰；黑色廂型車左轉未到路口中心處轉，可處600至1800元罰鍰、未於路口30公尺前使用方向燈，可處1200至3600元罰鍰、未注意車前狀況發生交通事故未依規定處理，涉及肇事逃逸，可處3000元至9000元罰鍰，並吊銷駕照，若致對方受傷會依公共危險罪移送法辦。

交通隊說，該路口為不對稱多路口，目前無人報案，若有民眾檢舉或報案，警方會依法辦理及開罰。

黑色廂型車綠燈要左轉，同時間對向接續有2輛機車逆向而來。（擷圖自社會事新聞）

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