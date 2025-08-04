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    中南部大雨農損破億 鍾佳濱籲比照颱風從寬認定擴大補助

    立委鍾佳濱今天（4日）與高樹鄉長梁正翰、高樹鄉農會總幹事洪銘聰等人了解農損情況，希望能爭取全品項補助。（鍾佳濱服務處提供）

    立委鍾佳濱今天（4日）與高樹鄉長梁正翰、高樹鄉農會總幹事洪銘聰等人了解農損情況，希望能爭取全品項補助。（鍾佳濱服務處提供）

    2025/08/04 19:41

    〔記者葉永騫／屏東報導〕中南部連日大雨造成農業損失嚴重，農業部統計到今天已達1億1927萬元，立委鍾佳濱今天（4日）與高樹鄉長梁正翰、高樹鄉農會總幹事洪銘聰等人了解農損情況，希望能爭取全品項補助。

    鍾佳濱指出，農業部已啟動「0728豪雨應變機制」，地方得於災後10日內受理農業天然災害救助申請，但具體補助標準、簡政加速流程及品項範圍仍未全面公告，基層農民憂心無所適從。

    他希望行政院儘速啟動天然災害救助措施，且比照既有颱風災害救助模式，將本次豪雨受損畜禽舍、漁業設施與林副產物納入補助範圍，並視需要擴大救助額度與還款期限，同時強化並普及農業保險，包括檢討現行保單「豪雨需達特定日雨量」理賠門檻，從寬認定728水災之適用範圍，並評估提高政府保費補助比率，以公私協力模式降低業主承保疑慮。

    鍾佳濱也呼籲後續應輔導復耕、提升農業韌性，補助良質種苗、有機質肥料與農機租賃，避免農業生產斷鏈；除了農損外，沿山公路沿途底層鬆動，高處坡段石塊坍方，頗為危險，也請中央優先改善嘉南排水系統、山區農路及電力韌性，以提升農業防災應變能力。

    鍾佳濱勘查沿山公路崩塌積水，也請中央優先改善嘉南排水系統、山區農路及電力韌性。（鍾佳濱服務處提供）

    鍾佳濱勘查沿山公路崩塌積水，也請中央優先改善嘉南排水系統、山區農路及電力韌性。（鍾佳濱服務處提供）

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