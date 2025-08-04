彰師大輔諮系4教授涉性侵性騷！1人終生不得為師 張景然確定退休

曾任彰師大副校長張景然，因爆發性騷擾案後，教育部已核定其退休案。（取自彰師大官網）

2025/08/04 19:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化師範大學輔導與諮商系傳出有4位教授涉嫌性侵、性騷案！除了先前傳出性騷案的前副校長張景然以外，彰師大今天（4日）發出聲明稿表示，黃姓教授因為性侵該校學生行為屬實，將予以解聘並終生不得聘任教師，另外兩位王姓教授，依照性平法進行調查處理。

彰化師大表示，黃姓教授性侵被害人為該校學生，因為性平會認定性侵行為屬實，依照教師法規定予以解聘並終生不得聘任為教師，該校已報請教育部，在核准之前將予以停聘。

請繼續往下閱讀...

2位王姓教授 擬停聘調查

針對另外兩位王姓教授，其中一位原本身兼該校的學務長與性平委員，在8月1日接受校園性平會調查後，已卸下學務長與性平委員，另一位在今天接受該校的校園性平會調查，這兩人都將於近期將召開教評會討論是否予以暫時停聘並接受調查，並依照性平法與教師法相關規定來辦理。

張景然爆性騷 挨罰3萬核定退休

最早爆發性騷擾的張景然，曾任彰師大副校長、輔導與諮商系主任與性平委員的張景然，透過網路約畢業多年的女學生在線上看A片，還問「有沒有高潮？」由於校友不具學生身分，該校依照性騷擾防治法受理及完成調查，送交主管機關彰化縣政府審議認定性騷擾事件成立，裁罰該師3萬元，教育部日前也核定該師退休案。

在張景然性騷傳開後，有彰師大校友與助人工作者發起網路平台，短短數日就收到數百封輔諮校友與學生出面指控，系上教授會透過言語與肢體，甚至是心理手段來進行性騷與邀約，也讓彰師大最招牌的輔諮系頓時炸鍋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法