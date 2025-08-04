中科院龍門院區實驗室冒火 大溪8里注意空品不良！

位於桃園市大溪區、龍潭區交界的國家中山科學研究院。（記者李容萍攝）

2025/08/04 19:08

〔記者李容萍／桃園報導〕國防部國家中山科學研究院位於桃園市大溪區石園路龍門院區一棟實驗室，今天下午1點50分許突然失火，現場冒出大量高溫濃煙，經中科院內部消防員先行救火及桃園市消防局第四大隊圳頂分隊支援戒護，火勢於下午3點30分控制，桃園市長張善政傍晚於臉書限時動態向大溪區8里發布空品不良提醒，請下風處市民緊閉門窗、減少外出，配戴口罩注意自身防護。

張善政在臉書限時動態發布「空品不良提醒」，指出受大溪區石園路火警（中科院實驗室）影響，提醒下風處的市民緊閉門窗、減少外出，配戴口罩注意自身防護，可能受影響區域包括大溪區仁文、仁武、仁和、南興、瑞源、瑞興、三元、員林8里。

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對此，市府環保局官員也說，中科院實驗室發生火警後，該局立即派員前往進行檢測調查，也會同步發布提醒火警範圍的空氣品質，將模擬影響區域提醒民眾防範，避免民眾恐慌，該局稽查人員進入中科院空品檢測，已量測該處VOC（揮發性有機化合物）為安全範圍。

中科院龍門院區實驗室大火高溫濃煙，桃園市長張善政在臉書限時動態發布「空品不良提醒」。（取自張善政臉書）

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