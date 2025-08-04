2滯洪池光電板廢棄物處理不當 嘉縣環局重罰廠商200萬元

嘉縣義竹鄉新庄滯洪池光電板，遭丹娜絲颱風侵襲，受損嚴重。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2025/08/04 18:58

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風7月6日登陸嘉義縣，重創滯洪池水面型太陽光電設施，環境部長彭啓明7月底表示，風災受損光電板應於8月1日清理完畢，並提出開罰原則，若處理不當將開罰；經南區環境管理中心、嘉義縣環保局進行稽查，鹿草鄉荷包嶼滯洪池有廢棄光電板、電線未妥善收集，暫置儲存區域也無防止雨水滲透流入設備措施，還有廢棄物散落周邊大排，義竹鄉新庄滯洪池廢棄光電板暫置區無防止雨水滲透流入設備措施，兩座滯洪池光電板均由同一間廠商營運，嘉義縣環保局今天（8月4日）依違反廢棄物清理法，2案各開罰100萬元。

荷包嶼滯洪池部分，營運廠商清運廢棄光電板時，並未記錄清除數量、車號等資料，附近產業道路還有廢棄光電板及電線，露天堆置廢棄光電板的貯存區堆放大量損壞光電板模組等廢棄物，但未標示廢棄物名稱，無防止雨水滲透流入設備措施，部分廢棄物散落周邊大排。

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新庄滯洪池部分，清運廢棄光電板時未記錄清除數量、車號等資料，露天堆置廢棄光電板的貯存區堆放大量損壞光電板模組等廢棄物，未標示廢棄物名稱，無防止雨水滲透流入設備措施，運送廢料的大貨車頻繁進出，車輪夾帶土方散落污染道路及排水溝。

兩座滯洪池營運廠商為同一家，嘉義縣環保局依違反廢棄物清理法各開罰100萬元，限期8月10日前改善，若未改善將再次告發。

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