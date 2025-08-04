聽障女高中生顧洗腎母不喊苦 獲彰縣孝行楷模

彰化縣長王惠美（左二）公開表揚年度孝行楷模張家軒（右）、張橄祿（左）與黃坤炎（右二）。（彰化縣政府提供）

2025/08/04 18:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣達德商工一年級女學生張家軒，由單親媽媽一手養大，雖然聽障要戴電子耳上課，卻一肩扛起照顧洗腎媽媽的重責大任，連同家事、農務也都是媽媽最好的小幫手，榮獲彰化縣孝行楷模，師生都與有榮焉。

達德商工指出，戴著電子耳上課的張家軒，家住大城鄉，在學習上認真又樂觀，在家裡更是媽媽的好幫手，因為媽媽長期洗腎，比較沒有體力，家軒都會幫忙，完全不會喊苦，還會陪著媽媽參加社區活動，小小年紀就以行動展現對媽媽的愛，所有的人都看在眼底與佩服。

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彰化縣政府表示，縣長王惠美公開表揚年度孝行楷模，除了張家軒以外，還有張橄祿與黃坤炎，其中，張橄祿榮獲內政部全國孝行獎。張橄祿家住員林市，9年前退休後就照顧現年95歲的高齡父親，全都親力親為，每到冬天低溫時，早晚都幫父親洗腳，改善血液循環，老父除了行動略為不便，身心情況非常良好，鄰居親友對張橄祿的孝行，都給予最高肯定。

黃坤炎原本在外地工作，考量父母年事已高，父親失智又行動不便，與妻子一起返鄉扛起照顧責任，為了晚上能就近照顧，乾脆就在父母臥房旁的廚房，擺張簡易躺椅睡覺，更開放家中空間擺上椅子，讓鄰居可以到家裡跟父母聊聊天。

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