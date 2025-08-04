環檢警高雄查獲非法棄置廢棄物 公司負責人起訴

高雄市某企業公司以合法清除業者身分，於林園區私設非法轉運站，堆置大量廢棄物。（環境部提供）

2025/08/04 19:09

〔記者黃宜靜／台北報導〕環檢警近日聯手破獲一起合法掩護非法棄置廢棄物案件，查獲高雄市弗○企業公司領有高雄市政府核發的乙級廢棄物清除許可證，卻於高雄市林園區非法租用土地堆置廢棄物，已涉犯廢棄物清理法第46條第3款、第4款、第47條刑責規定，由高雄地檢署偵辦後起訴該公司及唐姓負責人等2人。

此案由環境部環境管理署、高雄地檢署及內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊南區中隊共同查獲。自2023至2025年針對該案進行多次稽巡查，期間包括會同查處該公司非法堆置廢棄物土地，於2023年9月及12月發生火災，歷經1年餘協助檢警查處蒐證，大量比對廢棄物清除車輛衛星定位系統資料，勾稽多筆可疑軌跡，查獲該公司以合法清除業者身分，於高雄市林園區私設非法轉運站，堆置大量廢泡棉、廢橡膠及廢塑膠膜等混合廢棄物，現場並設置油壓剪床、粉碎機等處理設備，由唐姓負責人及林姓員工清除廢棄物至該處進行處理。

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環管署南區環境管理中心主任顏振河表示，弗○企業公司未經主管機關許可，提供土地堆置、回填廢棄物，且未領有廢棄物處理許可文件，於該土地從事廢棄物貯存、清除處理，負責人及從業人員涉犯「廢棄物清理法」第46條第3款、第4款刑責規定，依法得處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，並對該公司依同法第47條科以罰金。

顏振河提醒土地與廠房所有人，不肖業者常以「假承租、真棄置」手法，以高額租金為誘因，或假借租用場地做為資源回收分類場所，實際上則非法堆置大量廢棄物，最後若業者人去樓空，地主將面臨支付高額清理費用。同時呼籲民眾，若發現可疑大型車輛密集進出，或載運並傾倒不明廢棄物，請立即通報當地環保局或警方，以利即時查緝，防止非法棄置行為持續發生。

高雄非法轉運站現場查獲廢泡棉、廢橡膠及廢塑膠膜等混合廢棄物。（環境部提供）

環檢警近日聯手破獲一起合法掩護非法棄置廢棄物案件，高雄地檢署偵辦後起訴該公司及唐姓負責人等2人。（環境部提供）

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