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    彰化田尾下鄉考照遇豪雨 60考生穿雨衣上場過關率不到一半

    彰化田尾舉辦機車下鄉考照服務，60名考生穿雨衣應試。（記者陳冠備攝）

    彰化田尾舉辦機車下鄉考照服務，60名考生穿雨衣應試。（記者陳冠備攝）

    2025/08/04 18:44

    〔記者陳冠備／彰化報導〕下雨天也要考駕照！彰化縣田尾鄉今（4）日舉辦機車下鄉考照服務，儘管天公不作美下起大雨，60名考生仍全副武裝穿雨衣應試。這場「濕背秀」考驗讓路考難度大增，最終僅28人順利過關，過關率還不到5成，陳姓民眾表示，特別進行雨中特訓，成功克服濕滑路面一次過關。

    田尾鄉公所在田尾鄉農會倉庫廣場舉辦機車下鄉考照服務，現場佈置「直線7秒平衡駕駛」等8大試題，未料遇上大雨，考生們趕緊穿上雨衣應試，但場地因天雨路滑，有不少考生因為緊張加上經驗不足，在第一關直線7秒平衡駕駛就發生失誤遭淘汰，但也有不少人穩穩過關。

    「好險有進行雨天特訓！」陳姓考生表示，考前看天氣預報就知道會下雨，特別請朋友模擬雨天騎車，加強濕滑路面的操控技巧，下雨考試並不緊張，當平常訓練應試，一次就過關。未過關民眾說，下雨天覺得手把特別濕滑，難握緊，導致催油門有點過猛，直線平衡不到5秒就衝出線外，只能重考了。

    田尾鄉長許淑美表示，考試前曾詢問監理站是否延期，獲回應「下雨天就不用騎車嗎？」她強調：「真實道路本來就會遇到各種天氣，這反而是很好的安全駕駛教育。」監理站人員也表示，雨天考照雖增加難度，但考生反而更會注意騎乘安全，所以才如期舉行。

    陳姓民眾表示，特別進行雨中特訓，成功克服濕滑路面一次過關。（記者陳冠備攝）

    陳姓民眾表示，特別進行雨中特訓，成功克服濕滑路面一次過關。（記者陳冠備攝）

    下雨天考照，有不少考生因為緊張加上經驗不足，在第一關直線7秒平衡駕駛就發生失誤遭淘汰。（記者陳冠備攝）

    下雨天考照，有不少考生因為緊張加上經驗不足，在第一關直線7秒平衡駕駛就發生失誤遭淘汰。（記者陳冠備攝）

    彰化縣田尾鄉舉辦機車下鄉考照服務，下雨天照常舉辦。（田尾鄉公所提供）

    彰化縣田尾鄉舉辦機車下鄉考照服務，下雨天照常舉辦。（田尾鄉公所提供）

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