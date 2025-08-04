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    北醫大「楓杏」服務隊登虎井 連續3年辦義診

    北醫大楓杏醫療服務隊第三年前進虎井離島義診。（馬公市公所提供）

    北醫大楓杏醫療服務隊第三年前進虎井離島義診。（馬公市公所提供）

    2025/08/04 19:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今（4）日雖被雷雨帶包圍，台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊，在馬公國小虎井分班校園舉辦第3年多專科義診。馬公市長黃健忠隨隊與71位醫師、護理師、藥師、醫檢師、復健師及醫學生一同乘船登島，直至傍晚返馬公，全程與團隊共同守護離島居民健康。

    此次義診涵蓋急診、神經外科、眼科、牙科、一般醫學等多科，現場提供血壓、血糖、尿酸、尿液篩檢、超音波、心電圖等多項檢查，以及物理治療、復健運動、針灸推拿等照護服務。團隊亦分組家訪，主動進入長輩家中，針對居民健康狀況給予諮詢與指導。今年特別感謝點亮點公益整合平台執行長楊景輝率專業團隊協助義剪，讓居民於就醫同時也能獲得生活關懷。

    虎井里長陳大川及虎井社區發展協會理事長黃回棟皆到場表達感謝，肯定醫療團隊及志工連續3年來的投入，強調義診服務已成為虎井年度最重要的社區盛事之一，尤其今日風雨中仍能如期登島，更凸顯醫療與社區攜手的可貴。

    馬公市長黃健忠表示，3年來持續陪同醫療團隊登島，深感虎井居民對健康服務的需求。感謝醫護、志工、義剪團隊，以及陳大川里長、黃回棟理事長等在地夥伴全力協助。馬公市公所將持續爭取醫療及社福資源，與社區一同守護離島居民健康。

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