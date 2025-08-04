都靠蚊子傳播》登革熱vs.屈公病有何不同 看圖秒懂

2025/08/04 18:59

登革熱與屈公病的病症差異。（高雄市衛生局提供）

登革熱與屈公病的傳染途徑與潛伏期。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（4）日公布新增1例登革熱境外移入確診個案，患者為10多歲越南籍學生，8月1日自越南入境，在桃園國際機場即被監測到體溫過高、發燒，現場登革熱NS1快篩陰性，隨即搭乘學校專車返回高雄校內宿舍單人房隔離觀察，經登革熱PCR今日檢驗結果為陽性。

高雄登革熱境外移入+1 越籍生發燒被檢出

疾管署統計，截至8月4日，今年全國登革熱境外移入確診個案累計122例，其中高雄市11例，確診者主要來自印尼、泰國及越南，由於9月起各校將陸續開學，衛生局已請校方留意來自登革熱高流行風險區活動史師生，入境14天內自主健康監測，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫檢驗登革熱快篩。

發燒、關節痛逾3天 須趕快就醫

此外，近期全球屈公病疫情嚴峻，今年迄今累計逾25萬例，中國廣東佛山爆發疫情已通報逾6900例，目前國內屈公病疫情均為境外移入，截至今年8月3日累計16例，個案以來自印尼13例為多，確診病例數為近6年同期最高。

衛生局提醒，屈公病與登革熱皆是透過帶有病毒的埃及斑蚊或白線斑蚊傳播所引的急性傳染病，澳門、香港也陸續出現疫情，民眾前往流行地區應做好防蚊措施，如有突然發燒、關節疼痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕、腳踝），症狀持續約3至7天就趕快就醫，並主動告知醫師活動史。

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