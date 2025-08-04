廢棄豬舍變合作社據點 台南善化溪美社區打造文化生態園區

紅磚圍牆上繪有豬隻的圖案，說明建築的歷史。（記者劉婉君攝）

2025/08/04 19:24

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市善化區溪美社區打造華瑞文化生態園區，並將廢棄豬舍改造成為合作社據點，展售社區自有品牌的產品，也推動食農教育及輕旅行，希望讓社區更有活力。

善化溪美社區結合當地宗教信仰中心隆安宮，將廟前佔地約0.8公頃的埤塘，打造成為文化生態園區，為了感念地主林華瑞的家屬同意無償提供社區認養使用，命名為「華瑞文化生態園區」，去年並獲得農村再生計畫支持，完成環湖步道及周邊環境的營造與綠美化，生態池畔的廢棄豬舍，也變身成為今年新成立的溪美合作社據點。

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溪美里長李志明表示，合作社成立初期，主要展售社區自有品牌的麻油、葛鬱金粉等農產商品，也舉辦食農教育活動、農事體驗、輕旅行等，未來希望規模可以逐漸擴大，才有辦法協助在地農產行銷。

李志明說，近日也在生態池內放養魚類，未來除了可以規劃釣魚等相關活動，也可供應社區共餐。圍牆也可看到在地學子的彩繪作品，後續規劃將社區延伸至高鐵橋下的蔗糖鐵路改造成為休閒步道。

台南善化溪美社區「華瑞文化生態園區」成為民眾休閒、輕旅行的據點。（記者劉婉君攝）

廢棄豬舍變身成為溪美合作社的據點，推動食農教育與輕旅行。（記者劉婉君攝）

華瑞文化生態園區旁的圍牆彩繪，為在地學子的作品。（記者劉婉君攝）

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