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    未來一週回歸夏季「大台北飆36度」 專家曝白鹿颱風對台影響

    天氣風險公司表示，未來一週天氣將回歸典型夏季型態。（資料照）

    天氣風險公司表示，未來一週天氣將回歸典型夏季型態。（資料照）

    2025/08/04 19:17

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕影響台灣一個多禮拜的西南氣流，今天（4日）終於逐漸減弱並遠離，中央氣象署也已解除較大規模或較劇烈豪雨作業。天氣風險公司今下午分析未來一週天氣將回歸典型夏季型態，至於昨天（3日）上午生成的今年第10號颱風「白鹿」，目前看來對台不會造成直接影響。

    天氣風險公司今天下午4點多發文， 「影響台灣多日的西南氣流北移到福建浙江沿岸，台灣附近對流明顯減弱，致災性豪雨逐漸告一段落，中南部降雨趨緩，天氣將回歸典型夏季型態。未來一週全台以多雲到晴為主，午後雷陣雨仍會出現在山區及部分北部、東北部地區，且局部仍有短時強降雨風險，需留意地表徑流。高溫也將成為主要天氣特徵，大台北局部可達36度以上，應注意防曬與補水。」

    天氣風險公司指出，本週三（6日）起，太平洋高壓勢力將增強，天氣漸趨穩定，午後雷雨範圍將進一步縮小。週四（7日）之後，天氣會更加穩定，平地降雨機率降低，有利戶外活動。至於昨天上午8點生成的白鹿颱風，目前位於日本東南方海面，對台灣沒有直接影響。

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