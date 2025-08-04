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    搭飛機遇隔壁小孩哭吼！他摀耳朵 竟遭家長嗆「怕吵別出門」

    搭飛機最怕遇到的狀況就是小孩哭鬧。示意圖。（路透檔案照）

    搭飛機最怕遇到的狀況就是小孩哭鬧。示意圖。（路透檔案照）

    2025/08/04 23:28

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕搭飛機最怕遇到的狀況就是小孩哭鬧。有網友分享，他近日搭機回台灣時，隔壁一對夫妻的兩個孩子從飛機引擎啟動後就開始哭，儘管家長也稍微哄了一下，不過還是演變成狂吼咆哮，讓他當下用手將耳朵摀住，結果卻遭家長怒嗆，「怕吵不要出門啊！」讓他感到相當不合理，好奇問「大家對孩子的包容度是怎樣的程度？」

    網友今在Dcard 發文表示，他前幾天搭飛機回台灣，隔壁一對夫妻帶著兩個約2到4歲的小孩，飛機引擎啟動後，兩個小孩就開始哭，夫妻雖有嚐試哄，但孩子還是一直哭，甚至演變成狂吼咆哮。當哭和咆哮超過30分鐘時，陸續有人不耐煩地看向他們，「在引擎聲跟咆哮聲影響下我也用手將耳朵摀住，看了他們一眼，和小孩的爸對到眼」，不料卻點燃家長怒火。

    家長見此情況，怒嗆原PO，「沒生過小孩的？小孩哭怎麼了啦？」儘管原PO當下解釋只是因為吵，沒有別的意思，但家長還是不斷嗆「怎樣？沒生過小孩的吵什麼？」、「怕吵不要出門啊！怎樣？你小時候爸媽帶你出去你都不會哭嗎？」

    對此，原PO解釋自己不是厭童，當下摀住耳朵是因為真的哭聲很吵很尖銳，好奇問網友，「摀住耳朵是否算是冒犯？大家對孩子的包容度是怎樣的程度？當下應該怎麼處理或反應會比較恰當？」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「摀住耳朵沒問題，但那個爸爸第一句就這麼嗆，我覺得不管說什麼對方都會不爽」、「那對夫妻的態度有問題，不過建議還是告訴空服員，請空服員協助會比較好」、「如果連哄都不哄，放任小孩哭鬧還敢嗆別人，真的沒品到極點」、「這跟生過小孩沒關係呀！單純是沒家教而已」、「小孩哭可理解，但當父母的也要有對別人的同理心」。

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