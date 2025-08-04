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    高雄茂林山區8天累積雨量2819毫米！ 直逼莫拉克風災雨勢驚人

    高雄山區今持續降雨。（民眾提供）

    高雄山區今持續降雨。（民眾提供）

    2025/08/04 18:10

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄茂林山區連8日累積雨量2819毫米全國最多，直逼莫拉克風災6天2823毫米，造成3人死亡、3人失蹤，光南橫公路台20線10多處坍方，桃源區3里今原本因雨勢趨緩，可以繞道從台東進入3里，不料今天傍晚下起滂沱大雨，造成交通中斷變成孤島，公路局預計明天中午搶通，市府運送物資進入3里。

    根據氣象署資料，自7月28日起連續2波西南氣流影響下，高雄茂林山區自7月28日迄今8日累積雨量2819毫米全國最多，直逼莫拉克風災6天2823毫米，最大2日累積雨量為高雄桃源區1341.5毫米。

    南橫公路台20線從寶來到桃源區約10處坍方、地基裸露嚴重，其中塔拉拉魯芙橋橋梁變形，通往桃源復興、拉布蘭、梅山3里交通中斷，必須繞道從台東進入3里，不料今天傍晚下起滂沱大雨，造成交通中斷變成孤島，公路局預計明天中午搶通台東通往高雄台20線路段，市府將運送物資進入3里。

    市府表示，目前桃源3里物資充足，連豬肉都已運送進入，農業局也將協調農會，加送豬肉、生鮮蔬果，民眾若有物資要運送山區，協調桃源區公所以寶來消防隊為基地，再由桃源區公所運送處理，避免民眾上山更安全。

    高雄山區今持續降雨。（民眾提供）

    高雄山區今持續降雨。（民眾提供）

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