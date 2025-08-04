赴日旅遊注意！刷卡選錯幣值 恐噴超高手續費

專家提醒，日本不少店家刷卡時會使用DDC機制（動態貨幣轉換），建議直接用日幣結帳，否則將多收近5%的手續費；示意圖。（業者提供）

2025/08/04 21:13

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕赴日旅遊成為國人最愛，專家提醒，在當地刷卡消費時，需特別注意是否遇到DCC（動態貨幣轉換，Dynamic currency conversion）機制，若民眾選錯幣值，恐成為冤大頭。專家建議，若刷卡遇到可以選擇幣值時，建議選擇日幣，否則會被多收超高額的手續費。

日本旅遊達人林氏璧指出，近日到日本旅遊時發現唐吉訶德店內的刷卡機已經換新，並明確顯示動態貨幣轉換（DCC, Dynamic Currency Conversion）資訊，也就是機器在結帳時會詢問顧客是否以新台幣或日幣結帳。但如果以台幣付款，不僅被收高達4.98%的手續費外，甚至可能連海外刷卡高額回饋也拿不到。畢竟選擇台幣會被認定為「非海外消費」，等同於做白工。

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據其觀察，日本唐吉訶德會在一些外國人很多的分店宣傳DCC機制，表面標榜「當日匯率即時結算，無須額外外匯手續費，所見即所付」，但實際卻將匯率向旅客不利方向調整，收比國際發卡組織更高的手續費。例如刷卡50,776日圓（約台幣10,292元），但若直接選擇台幣結帳，需加收4.98%的手續費，實際扣款金額為10734元，等於多付了近500元台幣的手續費。

林氏璧強調，赴日刷卡時務必選擇以日幣計價，即使店員未主動說明，也應留意刷卡機畫面提示。通常插卡式的刷卡機較容易觸發DCC機制，反之感應式交易或是Apple Pay較不會遇到這種問題。他也指出，JCB與AE卡在日本一般不會觸發DCC，但VISA與MasterCard則須特別注意。

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