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    山區豪雨枯木雜枝沖進海 小琉球沙灘遭漂流木「入侵」

    山區降下大雨，就會使所有流域的枯木雜枝等全部往海裡沖，並直接沖進小琉球島上的港口及沙灘。（記者陳彥廷攝）

    山區降下大雨，就會使所有流域的枯木雜枝等全部往海裡沖，並直接沖進小琉球島上的港口及沙灘。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/04 18:12

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕0728西南氣流為屏東山區帶來超大豪雨，強大的「水炸彈」從山上傾洩而下，東港溪水位暴漲，出海口處與長浪激出高低差極大的大浪，讓屏東琉球線交通客輪又成為「海盜船」；而島上原本美麗的沙灘全是漂流木，甚至還有「歸叢」樹木漂入，相關單位趕緊出動人力清除。

    小琉球正好位於東港溪及高屏溪出海口處，以往西南氣流或是颱風過後，因山區降下大雨，就會使所有流域的枯木雜枝等全部往海裡沖，並直接沖進小琉球島上的港口及沙灘，0728破紀錄雨量的西南氣流，今天雖然已經減弱，但漂流木卻隨之增加，讓人觸目驚心。

    「美麗的沙灘滿目瘡痍」，島上陳姓居民說，今天雨勢減緩，終於可以出門看看四周，但以往美麗的白沙灘，遭到漂流木「大舉入侵」，甚至還有「歸叢好好」的巨木漂來，讓他看傻眼。

    大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）及屏東縣政府、水利署相關單位，接獲漁民與航商的通報後，上週開始進行清除作業，因此在東港碼頭、鹽埔碼頭的漂流木雜枝已被清除得差不多，小琉球沙灘的漂流木，則是由鵬管處委託給鄉公所僱工後，現正清除當中。

    鵬管處指出，雖然說雜枝居多，但仍可見巨大漂流木，由於島上沙灘大部分不宜重機具進入，針對仍保有原本樹木體積的大型漂流木，持鏈鋸分段後，再以人力搬運至鄉公所暫置場放置。

    除了沙灘，小琉球的琉球新漁港（大福漁港）也沖進許多漂流木，相關單位也已派工清除，恢復航道。

    小琉球的琉球新漁港（大福漁港）也沖進許多漂流木，相關單位也已派工清除，恢復航道中。（記者陳彥廷攝）

    小琉球的琉球新漁港（大福漁港）也沖進許多漂流木，相關單位也已派工清除，恢復航道中。（記者陳彥廷攝）

    小琉球的漂流木，由鵬管處委託給鄉公所僱工，圖為白沙港現正清除中。（記者陳彥廷攝）

    小琉球的漂流木，由鵬管處委託給鄉公所僱工，圖為白沙港現正清除中。（記者陳彥廷攝）

    小琉球白沙港的漂流木正在清除當中。（記者陳彥廷攝）

    小琉球白沙港的漂流木正在清除當中。（記者陳彥廷攝）

    「整棵」的漂流木被沖入大海。（記者陳彥廷攝）

    「整棵」的漂流木被沖入大海。（記者陳彥廷攝）

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