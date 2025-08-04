學做銅鑼燒、模擬開飛機 高餐大「設計」小朋友體驗技職魅力

高餐大在科工館設攤教小朋友做銅鑼燒，吸引大批孩子現場體驗。（高餐大提供）

2025/08/04 18:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄餐旅大學參與科工館的技職永續破風者誓師活動，推出做銅鑼燒、學開飛機等活動，成功吸引大批小朋友排隊體驗，從生活中認識技職。

在科工館登場的活動主軸設定「由生活認識技職新風貌」，透過實作展示、親子體驗與現場互動，讓大小朋友都可親身體驗技職教育的價值與魅力。

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高餐大長期參與，透過多元且貼近生活的展示項目，將餐旅觀光專業化為親民有趣的學習體驗，屢屢吸引現場民眾熱烈參與。

今年由王穎駿主任帶隊的航空暨運輸服務管理系，師生設計「航空器模擬操作」與「救生衣穿戴教學」體驗，導引孩子們現場學習登機後如何穿救生衣、以及簡單的模擬飛行，孩子們化身小小機長、樂在其中。

中餐廚藝系則由許榮麟老師帶隊，現場開設「台灣味銅鑼燒DIY」，吸引大小朋友排隊，現場準備20多公斤麵糊原料，活動還沒結束就用光，學生們協助小朋友從麵糊倒模、加熱、翻面到成形，過程充滿歡笑與驚呼。

高餐大代理校長陳國泰指出，高餐大教學特色在理論與實務並重，也會持續透過各種管道，讓更多人認識技職魅力。

高餐大規劃航空模擬器體驗，孩子們覺得好新鮮。（高餐大提供）

高餐大費心規劃攤位，讓孩子從小就認識技職的魅力。（高餐大提供）

高餐大強調理論與實務並重，積極透過生活中各種體驗、引領學生認識技職魅力。（高餐大提供）

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