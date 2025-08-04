為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學做銅鑼燒、模擬開飛機 高餐大「設計」小朋友體驗技職魅力

    高餐大在科工館設攤教小朋友做銅鑼燒，吸引大批孩子現場體驗。（高餐大提供）

    高餐大在科工館設攤教小朋友做銅鑼燒，吸引大批孩子現場體驗。（高餐大提供）

    2025/08/04 18:28

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄餐旅大學參與科工館的技職永續破風者誓師活動，推出做銅鑼燒、學開飛機等活動，成功吸引大批小朋友排隊體驗，從生活中認識技職。

    在科工館登場的活動主軸設定「由生活認識技職新風貌」，透過實作展示、親子體驗與現場互動，讓大小朋友都可親身體驗技職教育的價值與魅力。

    高餐大長期參與，透過多元且貼近生活的展示項目，將餐旅觀光專業化為親民有趣的學習體驗，屢屢吸引現場民眾熱烈參與。

    今年由王穎駿主任帶隊的航空暨運輸服務管理系，師生設計「航空器模擬操作」與「救生衣穿戴教學」體驗，導引孩子們現場學習登機後如何穿救生衣、以及簡單的模擬飛行，孩子們化身小小機長、樂在其中。

    中餐廚藝系則由許榮麟老師帶隊，現場開設「台灣味銅鑼燒DIY」，吸引大小朋友排隊，現場準備20多公斤麵糊原料，活動還沒結束就用光，學生們協助小朋友從麵糊倒模、加熱、翻面到成形，過程充滿歡笑與驚呼。

    高餐大代理校長陳國泰指出，高餐大教學特色在理論與實務並重，也會持續透過各種管道，讓更多人認識技職魅力。

    高餐大規劃航空模擬器體驗，孩子們覺得好新鮮。（高餐大提供）

    高餐大規劃航空模擬器體驗，孩子們覺得好新鮮。（高餐大提供）

    高餐大費心規劃攤位，讓孩子從小就認識技職的魅力。（高餐大提供）

    高餐大費心規劃攤位，讓孩子從小就認識技職的魅力。（高餐大提供）

    高餐大強調理論與實務並重，積極透過生活中各種體驗、引領學生認識技職魅力。（高餐大提供）

    高餐大強調理論與實務並重，積極透過生活中各種體驗、引領學生認識技職魅力。（高餐大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播